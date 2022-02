LUNA IZGRMELA U MINIĆU! Mlada mama nakon porođaja izgleda BRUTALNO: Otkrila vitke noge i raspametila sve (FOTO)

Luna Đogani i Marko Miljković gosti su u emisiji "Kontra šou", a pre samog snimanja posetili su Bar u Vlajkovićevoj 8 i upoznali se sa učesnicima rijalitija.

Nakon što je istakla da joj se koncept rijalitija Bar i te kako dopada, Đoganijeva je zablistala u programu uživo, a o njenom stajlingu pričaju svi!

Uska i šarena haljina istakla je njenu liniju, na kojoj vredno radi nakon porođaja, dok je vitke noge otkrila i oduševila sve.

Ona i Marko prvi put su progovorili o roditeljstvu, a kako kažu bebi ništa ne fali.

- Presrećna je devojčica, svi se brinemo oko nje. Nije što je moja, ali je zaista jedno predivno dete - otkrila je Luna.

Mlada mama osvrnula se i na svoju karijeru:

- Ja sam muzikom počela da se bavim, jer to volim. Leži mi da budem pred kamerama, volim to, ne nazivam sebe pevačicom, ali veoma volim to. Sada variram, nude mi ljudi pesme, pa i dalje variram oko toga - otkrila je Luna.

