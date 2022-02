ŠOK INTERVJU DIDI DŽEJ! Sve o braku s Rokvićem, ljubomori, ćerki, a obezbeđenje 50 CENTA je napalo, evo zašto je keširao 10.000 €

Pevačica Dijana Janković, poznatija pod umetničkim imenom kao Didi Džej je srpska pop pevačica, koja ima velike ambicije da svoju karijeru napravi u Americi. Ona ne krije da voli luksuz, a potporu u svemu joj pruža suprug Daniel Rokvić koji je neretko počasti najskupljim komadima odeće i pomaže joj da stigne do zvezda.

Didi otkriva šta je kod ljudi najviše nervira, čega je morala da se odrekne zbog ćerke, ali i kako njen suprug reaguje na sve njene prohteve.

foto: Kurir

Šta Didi radi u slobodno vreme?

U slobodno vreme, kada ga imam, a to je baš retko, volim da čitam modne magazine i uživam sa svojom ćerkom Dayanom. U suštini imam jako malo slobodnog vremena, jer moja američka karijera zahteva svakodnevni rad i trud.

Šta može najviše da te iznervira?

Najviše me nervira kada ljudi nisu organizovani i kada kasne. Volim da sve počne na vreme kao po dogovoru, jer inače, ni ja nikada ne kasnim.

foto: Dragan Kadić

Koliko se tvoj život promenio otkako si dobila ćerku? Čega si sve morala da se odrekneš i koliko ti je to teško palo?

Od kada sam dobila ćerku Dayanu život mi je ispunjen i svaki dan sa njim je poput čarolije. Ona je predivna i jako vesela devojčica i uživam dok je gledam kako raste. Što se odricanja tiče ništa mi nije teško palo, uvek sam bila dobro organizovana u životu tako da porodicu i karijeru umem odlično da uskladim da ništa ne bi bilo zapostavljeno.

Kao i svaka žena, voliš da se nosiš po poslednjoj modi, koliko si platila najsluplji komad garderobe?

Moda je sastavni deo mog posla i moja velika strast. Uživam u garderobi i volim da kupujem skupe komade, ali zaista nikada nisam volela da govorim o ciframa. Mediji su ti koji potenciraju koliko šta na meni košta.

Da li ti je suprug pravio problem, ako nekad potrošiš malo više od uobičajenog?

Suprug mi nikada nije pravio problem kada nešto kupujem, čak me on sam tera često da kupujem stvari i naljuti se ako nešto ne želim. Zaista je predivan, on uživa kada sam lepo doterana i podržava me u svemu.

foto: Pritnscreen

Da li je bilo situacija kada si bila ljubomorna na svog supruga ili on na tebe i koje su to konkretno situacije?

Logično je da kada nekoga volite budete ljubomorni, to je sastavni deo braka. Ako niste bar malo ljubomorni to znači da vam nije dovoljno stalo do voljene osobe.

Da li možeš da nam ispričaš anegdotu, ako postoji sa nekom inostranom ličnosti?

Jedna zanimljiva anegdota koje se obično setim kada me neko pita je moj susret sa 50 Centom. Nakon što nas je moj fotograf uslikao, obezbeđenje 50 Centa je slupalo njegov aparat ali sutradan je on pozvao mog fotografa i poklonio mu kameru od 10.000 $. Bila sam zaista oduševljena njegovim postupkom.

foto: profimedia

Kakvo je bilo tvoje detinjstvo, da li si od malih nogu imala sve što si poželela?

Roditelji su se uvek trudili da mi ispune svaku želju, pored njih sam se osećala kao princeza. Uvek su mi pružali i dan-danas mi pružaju puno ljubavi i zaista sam ponosna na njih.

Težiš li da budeš bolji roditelj svojoj ćerki, nego što su bili tvoji roditelji prema tebi?

Mislim da ne postoje bolji roditelji od mojih, bar za mene to puno znači i volela bih da ja Dayani budem onakva kakvi su moji roditelji bili prema meni, mislim da je to sasvim dovoljno. Želim da svoju ćerku izvedem na pravi put, da ceni prave vrednosti jer to je nešto najbitnije.

foto: Priontscreen/Premijera

1 / 4 Foto: Printscreen

kurir.rs/24sedam.rs

Bonus video:

03:13 Didi, ne drži se tako nož! Snimila duete sa 3 poznate zvezde, pa sve iznenadila odevnom kombinacijom