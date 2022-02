MIROSLAVU ILIĆU POZLILO NAKON SUĐENJA SA MIRJANOM? Probadalo ga u grudima, skočio mu pritisak, odbio da ODE U HITNU!

Zdravstveno stanje pevača Miroslava Ilića navodno se pogoršalo nakon suđenja sa Mirjanom Antonović, prenose mediji.

Naime, on je pre nekoliko dana prisustvovao poslednjem ročištu u kom Devin Antonović pokušava da ustanovi da li mu je on biološki otac, zbog čega je podneo tužbu. S druge strane, njegova majka Mirjana Antonović koja tvrdi da je Miroslav Devinov otac, bila je sprečena da ovoga puta dođe.

A iako sudska presuda još nije doneta, Miroslavu je pozlilo po povratku sa suđenja:

- Kada je stigao, pritisak mu je naglo skočio. Bilo mu je baš loše. Žalio se i na probadanje u grudima. Njegova žena htela je da zove hitnu, ali je on to odbio. Uzeo je terapiju i rekao da ne može da veruje da se u ovim godinama vuče po sudu, naglasivši da je Antonovićeva mogla sve to da reši mirnim putem, sa njim, ali pošto je navodno ona to odbila, on zato i beži od suda. S obzirom da je suđenje bilo zatvoreno za javnost detalji se ne znaju - zaključio je izvor, prenose mediji pisanje Scandala.

Miroslav se nije pojavljivao u javnosti previše od kada je počelo suđenje, a sve vreme je negirao da s Mirjanom ima dete.

- Ta žena mene proganja decenijama, ne znam šta više sa njom da radim. Opsednuta je mnome - rekao je Miroslav jednom prilikom.

- Ne odustajem od suđenje. Ni ja, a ni moj sin Devin, koji uskoro stiže iz Amerike. To je sve što mogu da kažem - rekla je Mirjana na poslednjem suđenju.

Inače, svedoci u ovom slučaju su pevačice Lepa Brena i Mersa Miljković Meri.

