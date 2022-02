IVANI SAM DAO 500.000 €, A NJENA MAJKA VUKLA JE NAŠE DETE DA NE BI VIDELA MOG SINA! Kristijan otkrio detalje, SKANDAL u porodici

Kristijan Golubović i Kristina Spalević, nakon gubitka bebe, otvorili su dušu za Kurir. Oni su ispričali kako se osećaju nakon saznanja da ipak neće sada dobiti zajedničko dete, kako je ta situacija uticala na njih, ali i koliko ih pogađaju pogrdni komentari na društvenim mrežama.

Krisrtijan je priznao da ćerku Veru, koju ima iz prethodnog braka sa suprugom Ivanom, nije video više od šest meseci, a onda istakao da se nada da će se on i Kristina ipak uskoro ostvariti u ulozi roditelja.

Kristina, kako se osećaš posle teškog perioda kroz koji si prošla?

Kristina: Hvala Bogu, bolje sam. Hoću da se maksimalno isforsiram da ne bih pala psihički. Posvetila sam se Instagram profilu i reklamama, gledam da se što više krećem. Nikada nisam bila tip koji se preterano sređuje i šminka, sada sam i to redovno počela da radim. Trudim se da izledam dobro da bih se osećala što bolje. Kristijan je predivan prema meni, sve mi toleriše i gleda da mi udovolji. Njegova podrška mi najviše znači i to mi daje snagu da idem napred. On mi ne dozvoljava da potonem.

Kako je došlo do prekida trudnoće?

Kristina: Od početka trudnoće imala sam neki loš osećaj. Beta je rasla normalno, ali sam imala manja krvarenja. Dobila sam i temperaturu, posmislila sam da je korona. Noću smo išli u dežurne klinike. Terala sam Kristijana da me vozi, samo da proverim nalaze. Ženska intuicija i loš osećaj mi nisu dali mira. Kasnije su mi rekli da je vanmaterična.

Da li ste razmišljali da odustanete od proširenja porodice?

Kristijan: Ne! To nije opcija. Razmišljamo o bebi, želimo dete. Već sam planirao kako će da se rodi u inostranstvu kao i Vera i Lazar, jer bi voleo da sutra imaju mogućnost da biraju gde će da žive. Kristina je žena koja meni prija, volim je. Želeo bih da devojci kojoj sam dao srce napravim i dete.

Kako je Lazar reagovao na vest o bebi?

Kristijan: Bio je presrećan. Njemu smo prvom javili. Lazaru mnogo nedostaje sestra. U septembru je otišao da je vidi. Ivanina majka, kada ga je videla, počela je da je cima i da je vuče po školskom dvorištu kako ona ne bi prišla svom bratu, mom sinu Lazaru.

Kristijane, da li ti je žao što si s Ivanom završio na sudu?

Kristijan: Ne služi mi na čast način na koji sam ostavio Ivanu. Svestan sam da sam je mnogo povredio, ja sam tu zabrljao i izgubio je zauvek. Sa devojkom ili ženom sa kojom si mislim da treba časno da raskineš, da je ostaviš, kažeš joj pošteno da se pojavio neko novi i da se razilazite, a ne kao ja. Prevario sam ženu sa kojom imam dete u rijalitiju i ona je to saznala iz novina i preko televizije. Zbog načina se kajem i mislim da ću se uvek stideti što sam ispao ljiga prema njoj.

Viđaš li dete koje imaš s njom?

Kristijan: Ćerka mi je bolna tema. Sutra joj je rođendan. Kristina mi je mnogo pomogla kako bi pokušao da je vidim. Meni su policajci rekli da ne smem da šaljem Ivani ništa zbog zabrane prilaska. Ne smem čak ni lajk da joj pošaljem, jer može da se protumači kao uznemiravanje i ja odmah idem 60 dana u pritvor. Dobio sam takvu meru da ne smem da je zovem da je pitam ni za dete koje sam poslednji put video pre šest meseci.

Koliko novca dao Ivani?

Kristijan: Oko pola miliona. Iz dva rijalitija od honorara mi je ostalo oko 400.000 evra, u stanu joj je ostalo 150 ili 160.000 evra. Znao sam da će taj novac otići na moju ćerku. Meni je sud u odustvu presudio da dajem svakog meseca 18.000 dinara alimentaciju, a ostavio sam im pola miliona.

Koliko vam smeta medijski pritisak?

Kristijan: Počinje mnogo da mi smeta. Kompleksaši me prozivaju na Instagramu šta jedem i šta vozim. Nedavno smo kupili auto kako bi mogli da se preselimo, a oni mene przivaju da vozim stari auto od 5.000 evra. Navikli su da sam ja u Poršeu, ali ne mogu u Poršeu da vozim trosed. Okačimo sliku kako jedemo kaprićozu, oni prozivaju gde su rakovi i školjke. Evo ih, u tanjiru su, ali ako ja nemam problem sa tim, ne vidim šta neke tamo hejtere briga šta ja jedem. Sve češće razmišljamo da ugasimo društvene mreže.

PRETPLATILA SAM OVIM ŠTO MI JE ODUZETO SVE SVOJE GREHE Da li je istina da veruješ da si izgubila bebu jer su te stigle Ivanine suze? - Ne, ta priča je glupost. Od kada smo objavili da sam trudna meni je stigla gomila kletvi od nekih hejtera, a mnogi od njih su me kleli na taj način: "E, videćeš ti, sada kad te stignu Ivanine suze....". Jedno veče sam upalila lavj na svom Instagramu, nisam mogla ni da zamislim da ima toliko nesrećih žena koje su imale sličnu situaciju kao ja sa trudnoćom. Pričala sam na tu temu. Ako je Bog odlučio da ja treba da izgubim moje dete zato što sam sa Kristijanom i zato što sam toliko grešna, ja to prihvatam. Platila sam i pretplatila ovim što mi je oduzeto sve svoje grehe. Iskreno, ja ne mislim da sam toliko grešna jer znam malo dublje tu priču i znam kakav je njihov odnos bio i pre mene.

