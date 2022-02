MIROSLAV ILIĆ SE OGLASIO POSLE DRAME NA SUĐENJU SA BIVŠOM LJUBAVNICOM: Evo šta kaže pevač o svom ZDRAVLJU i gde se sad nalazi

Kao bomba odjeknula je vest da je Miroslavu Iliću pozlilo nakon suđenja sa Mirjanom Antonović, a tim povodom on se oglasio za Kurir i otkrio kakvo je njegovo trenutno zdravstveno stanje. Popularni pevač tvrdi da se odlučno oseća i da su mu se smučili naslovi koji se vezuju za njegovo ime.

- Hvala što ste me pozvali. Osećam se odlično, zdrav sam kao dren. Pročitao sam jutros da mi je pozlilo, neki su napisali da sam ponovo završio u bolnici, dok drugi tvrde da sam odbio lekarsku pomoć. Mogu da vam kažem da su to budalaštine. Trenutno se pakujem dok pričam sa vama, upravo krećem za Vršac na put - rekao je Miroslav.

- Znate šta, ja znam da je ljudima zanimljivo da čitaju o tuđim nesrećama, ali ovo je već preterivanje. Ne znam da li ste primetili koliko sam puta u poslednje vreme, prema pisanju medija, bio u bolnici, jedno 20 puta mi pozlilo, ništa od toga nije istina - zaključio je Ilić.

Podsetimo, "Skandal" je pisao o tome da je Miroslavcu Iliću pozlilo nakon suđenja sa bivšom ljubavnicom Mirjanom Antonović.

- Kada je stigao, pritisak mu je naglo skočio. Bilo mu je baš loše. Žalio se i na probadanje u grudima. Njegova žena htela je da zove hitnu, ali je on to odbio. Uzeo je terapiju i rekao da ne može da veruje da se u ovim godinama vuče po sudu, naglasivši da je Antonovićeva mogla sve to da reši mirnim putem, sa njim, ali pošto je navodno ona to odbila, on zato i beži od suda. S obzirom da je suđenje bilo zatvoreno za javnost detalji se ne znaju - zaključio je izvor, prenose mediji pisanje Scandala.

