OGLASILA SE BILJANA SRBLJANOVIĆ NAKON ŠTO JOJ SE CECA OBRATILA! Spisateljica ovako reagovala na Ražnatovićkine reči! (FOTO)

Biljana Srbljanović oglasila se nakon što joj je Svetlana Ceca Ražnatović odgovorila na komentar u kojem ju je spisateljica pomenula u seriji "Ona se budi".

Ceca je ovako odgovorila na Biljanine reči:

- Gospođo Srbljanović, bilo bi divno da se ne bavite pre svega mojom porodicom, a posebno u kontekstu nagađanja, polulaži i laži. Nego da vaši javni nastupi budu vezani za vaš rad, vašu političku karijeru ili ne daj Bože nešto treće. Mogla bih da pomislim šta je razlog i šta vam je toliko pomutilo svest, pa takve stvari i gluposti pričate. Ali bih se tada ja bavila onim što upravo činite vi, nagađanjima, istinama ili lažima. Tako neka svako zaključi šta mu je drago, a molim vas moju porodicu i mene ostavite na miru. I da kada je zdravlje u pitanju, bolje da nam se deca bave sportom nego da ih policija hapsi pored kontejnera dok kupuju drogu od dilera. Pročitala sam, cenjena profesorko, da ste imali takvo iskustvo i ostala šokirana - rekla je Ražnatovićka.

Srbljanovićka se potom oglasila na Fejsbuk profilu:

"Nanogica s*ala po meni, i ko je to objavio? Nova.rs Ide mi, u životu ide mi" - napisala je Biljana.

Podsetimo, ovo je izjava spisateljice zbog koje joj se Ceca obratila.

- Mi Presvetu Bogorodicu poštujemo kao majku Boga. Njeno materinstvo, njeno telo koje je nevino rodilo Isusa, mi poštujemo. Zato kada danas vide ženu u šortsu kažu: "Vidi ona ima dete". Pa šta ima ako ima dete? Ona mora da bude slika Bogorodice, još i da uzleti u nebo - istakla je Srbljanovićeva tokom gostovanja u "Ona se budi", pa dodala:

- Kad se Bogorodici Isus obrati, kada prvi put treba da napravi čudo na svadbi u Kani... Ona ga pre toga drma i kaže mu: "Nema više vina." On joj, bukvalno ovako kaže: "Šta hoćeš, ženo? Moje vreme još nije došlo." To je taj odnos koji se preslikava u odnosima sinova i majki. Pogotovo u patrijalhalnim sredinama. Mali je baraba, neka muško je. Pobio se, bolje da se pobio, nego da plače kao devojčica. To je model kod nas, isto kao kada vidimo udovicu Ražnatović i njen sin ili sve druge koje imaju poznatu decu kriminalce ili su sa kriminalcima napravile decu. To je taj odnos, mama je tu da ga voli i voli što je takav i on kada uvredi, na majci je to da proguta. Mame guraju sinove da budu grubijani, ali ipak su one keve, pa će do kraja biti zaštićene. Za mamu sve! - izjavila je Biljana Srbljanović.

