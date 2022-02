SAŠA POPOVIĆ SINA SUZANE JOVANOVIĆ GLEDA KAO SVOJE DETE: Danijela je otac ostavio kad je imao 7 meseci, a evo kako izgleda!

U medijima je prošle godine odjeknula vest kako je Saša Popović navodno napisao testament i i sve što posteduje ostavio supruzi Suzani Jovanović. Saša i Suzana dugi niz godina su u skladnom braku i imaju zajedničku ćerku Aleksandru, dok pevačica sa prethodnim partnerom ima sina Danijela, o kom Popović vodi računa kao da je njegov sin.

Suzana je jednom prilikom ispričala da Danijel, kog je rodila sa nepunih 18 godina, nije imao naročito srećno detinjstvo, jer se njegov biološki otac nije interesovao za njega.

- Kada smo se njegov otac i ja razveli, imao je sedam meseci, tako da on nije ni znao šta se dešava. Nikada mu nisam govorila ništa protiv oca, smatram da će Bog svima nama da sudi jednog dana i da će svako dobiti ono što je zaslužio u životu. Imali smo tu sreću, ili nesreću, da Danijelov otac uopšte nije pitao za njega. Tek kada je Danijel krenuo u osnovnu školu, njegov otac se setio da nazove i pita za zdravlje sina. Sa druge strane, ni Danijel nije pitao za oca, jednostavno nije osetio potrebu. Moj sin i ja smo prijatelji, on zna da može uvek da računa na mene i Saleta - rekla je tada za "Stil magazin".

Teška priča o Danijelovom detinjstvu ipak je dobila srećan kraj, a Suzana kaže da su njih dvoje imali zaista mnogo sreće što su upoznali Sašu i što je on Danijela prihvatio sa toliko ljubavi.

- Reč očuh zvuči zaista jezivo, ali u našoj porodičnoj situaciji je potpuno drugačija atmosfera. Sale je nebrojeno puta u društvu rekao za Danijela - „Kao da je moj sin, žao mi je što mu ja nisam pravi otac". Veoma je ponosan na njega i u studiju rade zajedno. Ako muškarac nečim može da vas „kupi” u životu, onda je to kada prihvati vaše dete iz prvog braka. To je bolje nego da sam dobila sedmicu na lotou. On uopšte ne razdvaja Aleksandru i Danijela. Oboje su naša deca - rekla je ona i istakla da su osećanja obostrane i da Danijel Sašu voli sa podjednakom ljubavlju.

Danijel, kako je pevačica ranije navela, ne želi da čuje ni reč o svom ocu.

- Danijel ne želi da pričam o njegovom pravom ocu, nije zaslužio da ga pominjem. Danijel je odrastao sa Sašom i sa mnom i njegov pravi otac je Sale. Sve što je naučio naučio je od njega. On radi kod nas u "Grandu", u režiji, kao ton-majstor, i odlično se snašao. Meni srce raste svaki dan kada čujem da ga ljudi hvale, napravili smo od njega divnog čoveka i verujem da će jednog dana biti divan suprug – izjavila je Suzana pre nekoliko godina za medije.

Suzana i Saša svoju ljubav su krunisali brakom 1998. godine, a nekoliko dana pre bombardovanja 1999. godine rodila je ćerku Aleksandru, dok je njen sin Danijel već tada živeo sa njima u kući na Bežanijskoj kosi.

Tih godina odlučila je da napravi pauzu u karijeri i posveti se porodici, jer nije želela da njenu decu odgajaju dadilje.

Iako se Aleksandra i Danijel gotovo nikada ne pojavljuju u javnosti, morali su da budu uz mamu na promociji njenog poslednjeg albuma, te je porodica Popović prvi put nakon mnogo godina pozirala pred objektivima.

