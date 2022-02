ZLATA I GOCA MI VIŠE NISU SMEŠNE: Pevačica razvezala jezik o drugaricama sa estrade, pa priznala koja joj je DRUGA MAMA!

Ćerka pevačice Goce Božinovske, Jelena Vučković već duže vreme drži karijeru na pauzi, a sada je konačno spremna da se vrati na scenu, a kako kaže ne dolazi praznih ruku, već sa hitovima.

- Ne znam šta se to desilo, kao i uvek sa mnom pa sam se opet nešto povukla, ali nadam se da ću to sada da ispravim. Jednostavno takav period mi je naišao, ali sad će hvala Bogu biti novih pesama i spotova - kazala je Jelena.

Pre više od jedne decenije bila je deo muzičkog programa Zvezde Granda, a ovo takmičenje joj je donelo veliku popularnost, ali i brojna poznanstva i uspomene.

- Meni je učešće u takmičenju i ceo taj period najlepši u mom životu i često se prisetim mojih dragih koleginica, mnogo smo radile i putovale. Više smo se družile, nekada je tako bilo, a čini mi se zadnjih par godina kao da se ljudi slabije druže. Ta moja generacija 2010. je bila super, baš smo bili kao jedno i bili smo najjači, i to su sad sve kvalitetni i dobri pevači - rekla je Vučkovićeva u emisiji "Grand magazin".

Prijateljstvu njene majke i pevačice Zlate Petrović, svi se dive, a Jelena kaže da su one dokaz da na estradi postoje prava drugarstva. Osim toga, pevačica se nije libila da kaže da Petrovićevu gleda kao drugu majku.

- Meni više nisu smešne (smeh). To je prijateljstvo koje se gradilo godinama i Zlata je sad već deo naše porodice. One su kao jedno, ma to je jedno ludačko prijateljstvo, ali moram da priznam da više volim sa Zlatom da pričam, sličnija mi je od mame, čak sa njom imam više tajni nego sa Gocom, koja me više kritikuje. Ma Zlata je moja druga mama! - rekla je Jelena Vučković.

