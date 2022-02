FOLK MILIONERKA (65) UŽIVA U DUBAIJU! Pokazala obline, a u šopingu pazarila cipele čija je cena PAPRENA! (FOTO)

Pevačica Branka Sovrlić važi za jednu od najbogatijih na estradi, a sada je sa suprugom otputovala u Dubai da se odmorila.

foto: Privatna arhiva

Oni su odseli u jedan od najluksuznijih hotela, a Branka je pokazala svoje izvajano telo.

foto: Privatna arhiva

Ni šoping nije izostao, počastila je već prvi dan. Branka je sebi kupila skupocene cipele koje koštaju 800 evra.

Nema sumnje da pevačica uživa i da će se baš dobro provesti.

foto: Privatna arhiva

Inače, Branka je nedavno izjavila da ne voli kada je oslovljavaju sa "milionerka" jer su veći deo bogatstva i ona i suprug nasledili od svojih roditelja.

- Ja sam nasledila nešto od roditelja, a i suprug je nasledio dosta jer je iz jedne imućne porodice, otac mu je bio doktor nauka, putovao po svetu. Znate, kada imate ovde stan i kuću onda ispadnete milionerka. To me nervira. Uvek sam volela stilski nameštaj, pa sam to kupovala. Ekonomična sam - rekla je pevačica i dodala:

- Kada smo bili mladi imali smo želju da imamo kuću ili stan, sada sve to imam i želja mi je samo da budemo zdravi svi zajedno. Samo da nas prođe ova korona svuda u svetu. Džabe su sve pare sveta, vidite koliko smo pevača izgubili.

foto: Privatna arhiva

Kurir.rs

Bonus video:

00:52 FOLK MILIONERKA ULAŽE U NEKRETNINE! Dala bogatstvo za VILU pod zaštitom države, baškari se u LUKSUZU, a za ovim ŽALI (VIDEO)