POSLE ZADRUGE NEĆE DA ME PRIME DA RADIM U PRODAVNICI! Učesnik rijalitija na mukama: Majka mi je bolesna i izdržavam je!

Takmičar prethodne sezone rijalitija "Zadruga", Nenad Lazić, poznatiji kao Neca TikToker, oglasio se na društvenim mrežama i otkrio kroz šta u poslednje vreme prolazi njegova porodica, kao i on sam.

foto: Printscreen/Instagram

- Kao što vidite imam još jedan profil na kom ću se malo češće snimati. Moj prethodni profil trenutno nije u funkciji, jer je zbog prevelike doze hejta, previše prijava mog profila, meni došla zabrana da snimam. To je jako ružno. To je meni jedini izvor zarade - naveo je on na početku.

- Ne, ja ne mogu da radim bilo gde, jer sam se u rijalitiju negativno ispromovisao. Posle toga ne mogu da se zaposlim bilo gde. Neće da me prime ni u prodavnici. Baš zbog tog razloga ja zarađujem preko TikTok-a. Izdržavam svoju porodicu, pomažem svojoj porodici, majci koja nije baš dobra sa zdravljem, moj brat se isto trudi. Tata takođe, radi brdo poslova da bismo izvukli kraj sa krajem, a vi hoćete taj moj profil da ugasite! Zapitajte se da l' je okej da uzimate nekome hleb iz ruke - dodao je Nenad.

foto: Printscreen

- Imam mnogo pratilaca, ja sam prepoznatljiv. Postoje zli ljudi koji očigledno hoće da moja porodica gladuje. Moj brat trenutno ima problema sa prstom, ne može da radi, bio je dugo na bolovanju. Voleo bih da me podržite ovde, jer mi to treba - zaključio je on u snimku.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

01:43 NABOLA GA PESNICOM U GLAVU! Maja Marinković KONAČNO OTKRILA povod tuče sa Filipom Carem