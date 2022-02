PEVAČICA POSLE 11 GODINA PRESEKLA! Andreana Čekić donela BITNU ODLUKU, nakon svih ljubavnih brodoloma okrenula list!

Pevačica Andreana Čekić, iza koje je turbulentan period zbog burne veze s bivšim verenikom, donela je veliku ulogu i odlučila da se posle 11 godina odseli iz Srbije, i to zbog veze sa Ace Cergara, sa kojim je u vezi.

Otkrila je nepoznate detalje iz svog privatnog života i priznala zbog čega je napustila Beograd.

- Ja sam iz Beča putovala za Srbiju, pošto sam tamo odrasla, odatle sam dolazila kada sam se takmičila u Zvezdama Granda. Kada sam odlučila da ostanem neko vreme u Beogradu, nisam baš planirala da to bude jedanaest godina. Šta znam, u januaru sam odlučila da se vratim tamo, da mi baza bude u Beču i mislim da je pravo vreme bilo za to. Tamo je skroz drugačije energija, bar za mene, ali ja uvek govorim isključivo u svoje ime, možda se nekome ne dopada taj ili neki drugi grad, ali ja tamo uživam i kad izađem negde, i u šetnji sa svojim kučićima, a ja to ovde ne mogu - priznala je pevačica.

- Nećeš mi zameriti ni ti, a ni moja publika, ja sam odlučila da stvarno više ne pričam javno o svom ljubavnom životu iz razloga što sam ja u prethodnoj vezi prošla zaista jednu medijsku torturu i jako je bilo teško za mene sve to da podnesem. Naravno, naučila sam da se nosim s tim, ali sam sada odlučila i da sve sačuvam za sebe, barem onoliko koliko ja to mogu. Bitno je da sam ja stvarno srećna i ispunjena - rekla je, a sudeći po njenom izgledu mnogi misle da je novu ljubav već pronašla.

Andreana je nedavno kumovala ljubavi svoje koleginice Kaće Grujić i njenog supruga Marka Gobeljičića, a pošto je pevačica nedavno dobila naslednicu, otkrila je da li će ove godine krstiti malu Katju.

- Mene već prozivaju na društvenim mrežama da sam ja estradna kuma (smeh), a meni je to jako simpatično. Moram da kažem da je najlepše kad ljudi vide prijatelja u tebi, ali ne znam da li ću Katju krstiti ja ili kum Ruki, mislim da će nas obavestiti blagovremeno. Znam samo da ću biti Kaćina kuma i kada bude velika svadba - otkrila je Andreana.

