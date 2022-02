PETRA I NIKOLAS PREKINULI DRUŽENJE ZBOG NIŠINOG NABACIVANJA! Ćerka Vlade Divca odlučila da PREKINE kontakt sa sinom fudbalera

Petra Divac prekinula je svaki kontakt s Nikolasom Saveljićem, iako su bili dugogodišnji prijatelji, zato što joj se nabacivao njegov otac Niša Saveljić. Kako Kurir saznaje, Petra se odlučila na ovakav potez da nikoga ne bi dovela u neprijatnu situaciju. Nikolasa poznaje još od detinjstva i sve donedavno su bili bliski.

foto: Dragana Udovičić

Poslušala roditelje

- Petra se mnogo razočarala u Saveljiće. Još ne može da dođe k sebi zbog svih poruka i svega onoga što se desilo s Nišom. Smatrala je da nije normalno da ostane u kontaktu s Nikolasom, s kojim se druži odmalena. Cela porodica Divac je ogorčena na Saveljića. Njoj je teško, ali smatra da tako mora da bude. Vlade i Snežana su obavili razgovor s njom i objasnili su joj da je za nju najbolje da prekine druženje s Nikolasom. Nije joj bilo svejedno, ali je ipak poslušala roditelje, koji najbolje znaju šta je dobro za nju - priča izvor. Deblji kraj u celoj ovoj priči izvukao je Nikolas, kome je krivo što je zbog greške svog oca ostao bez dugogodišnje prijateljice.

foto: Printskrin/Instagram

Veruje ocu

- Nikolas veruje ocu da nije imao lošu nameru prema Petri. Jako mu je žao zbog svega što se desilo, ali je na strani oca, za koga je izuzetno vezan. Pokušao je da stupi u kontakt s Petrom, ali mu se ona nije javljala na pozive. On smatra da je sve veliki nesporazum i da to ne treba da utiče na njegovo druženje s njom, ali Petra je neumoljiva i neće da prekrši obećanje koje je dala roditeljima. Ipak, on još nije odustao od namere, pa će za nekoliko meseci ponovo pokušati da obnovi prijateljstvo s Petrom - zaključuje izvor. Podsetimo, Vlade Divac pretukao je bivšeg fudbalera i nekadašnjeg prijatelja Nišu Saveljića krajem decembra prošle godine na Vračaru, u restoranu koji je u vlasništvu Dejana Bodiroge. Do okršaja je došlo zbog toga što se ćerka zvezde NBA lige požalila ocu da joj njegov prijatelj šalje poruke preko Instagrama i da joj se nabacuje. Njega je u restoranu prvo primetila Snežana, koja ga je verbalno napala, nazvavši ga pedofilom.

foto: Zorana Jevtić, Kurir

Oglasila se Petra Blogerka uživa na moru Ubrzo nakon što je Kurir objavio detalje skandala u kojem je Petra bila jedan od aktera, ova mlada devojka se oglasila na Instagramu i objavila fotografiju sa dečkom Mihajlom Veruovićem, uz natpis da ga voli. Potom, ona je u petak po podne ponovo postavila fotku na kojoj se vidi prelep prizor pored mora. Po svemu sudeći, palme, šetnja obalom, lepo vreme i sunce smiruju mladu blogerku.

foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs/ Aleksandar Panić

