RAŠID JE DALEKO OD SINANA! Kristijan nastavlja surovo da proziva Sakića: ON JE TABLETOMAN!

Svađa između Kristijana Golubovića i Rašida Sakića se ne stišava, a započela je tako što je sin pokojnog pevača poslao pismo redakciji Kurira u kojem je isprozivao rijaliti zvezdu.

Golubović mu je već odgovorio na to, ali i dalje je za njega to glavna tema jer ga je Sakić mnogo iznervirao. Kada god Kristijanu pomenemo Rašida on kao iz topa počne da sipa salvu uvreda i prozivki.

- Znate kako, Rašid je jedno, a pokojni Sinan i Džej nešto sasvim drugo. Ovaj dripac ne može ni da im prismrdi. Sinana sam poznavao još od kada sam bio klinac. Kretao sam se u tim krugovima i često se dešavalo da mi on i pokojni Džej pevaju. Oni su znali da sam ja galantan i da će od mene uvek dobiti kićanovića. Njih dvojica su bili boemi, to što su se drogirali nije uticalo na nas ostale. Sećam se jedne situacije, zove mene pokojni Sakić i kaže kako je sa Džejom i da hoće da dođu kod mene u Kraljevo. Znao sam ja da im treba kićanović, a čuo sam po glasu da su bili razvaljeni. Kažem ja Sinanu da ne kreću gde će tako pijani i drogirni i da ću im doneti pare sutra, ali ne, oni su bili pod gasom i došli su. Tada sam ja rekao Sinanu da ne podržavam to što radi, ali da su njih dvojica moji veliki prijatelji i da će zauvek ostati tako. Oni nisu bili tabletomani i budale, oni su bili boemi - započeo je Kristijan, a onda otkrio šta mu je pokojni pevač pričao o Svom sinu Rašidu:

- Jednom u kafani kaže meni Sinan: "Jaoj Kristijane i ovaj moj sin deli istu sudbinu kao i ti, stalno je po zatvorima...", on je otac i ja nisam hteo da ga povredim da mu kažem da smo Rašid i ja dva različita sveta. Tada sam mu rekao da znam i da sam na jednoj robiji upoznao Rašida, da sam mu pokazao zahvate i da uvek može da se pozove na mene. Danas, taj mali tabletoman izmišlja priče za mene i izvrće istinu. Žao mi je da se javno prepucavam sa njim, zbog poštovanja prema pokojnom Sinanu koji će ostati legenda, neću reći sve što bi mogao o Rašidu Sakiću - zaključio je Golubović.

