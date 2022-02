ZATEGNUTE ZADNJICE I IZVAJANI BATACI! Pevačice provode sate u teretani radi S*KSI TELA, a koja ima baš TOP FIGURU?! (ANKETA)

Nije tajna da pevačica ulažu ogromne svote novca u svoj fizički izgled, počevši od garderobe i skupih krpica, sve do raznih tretmana i estetskih hirurgija.

Međutim, mnoge od njih mogu se pohvaliti izvajanim telima u koje je uloženo mnogo provedenih sati u teretani.

Jedna od njih je Marina Visković, koja nas putem društvenih mreža svakodnevno izveštava o svojim napornim treninzima u kojima nesumnjivo uživo. Pevačica je više puta isticala da bez treninga ne može da prođe dan, što se može primetiti po njenom izgledu.

- Redovno treniram i preporučujem svima da bez obzira na to kojim se poslom bave obavezno odvoje makar pola sata dnevno i vežbaju. Konstatno sam u teretani, obožavam da idem na boks, to mi dođe kao jedna vrsta terapije, pa se moji prijatelji često našale sa mnom i pitaju me da li se spremam za Olimpijske igre. Ne bih mogla da zamislim život bez treninga i sigurno da bih se osećala lošije - istakla je Viskovićeva.

Njenim stopama krenula je i atraktivna pevačica Kaja Ostojić, kojoj na izgledu i vitkoj liniji mogu pozavideti mnogi. Nedavno je otkrila da je tajna u zdravoj i izbalansiranoj ishrani, ali i treninzima koje se trudi da ne propušta.

- Malo sam zabušavala sa treninzima, iskreno. Ubiše me praznici. Vreme je da bežim, a najbolje mesto za beg od svega je upravo trening - rekla je Katarina.

Veoma posvećena fitnesu i oblikovanju tela je i Jelena Kostov koja ne propušta priliku da svim ženama udeli po koji savet kada je u pitanju izgled i zdrav način život.

Oduvek je važila za jednu od najzgodnijih dama sa javne scene, a nedavno je Mia Borisavljević otvorila svoj fitnes centar. Pevačica se već dugo bavi sportom, a sada je rešila da svoj hobi unovči, ali i izrazila želju da pomogne svim ženama da izgledaju vitko, baš kao ona.

Trening je postao i deo svakodnevnice Katarine Živković koja je svoju figuru dovela do savršenstva.

- Teretana kao stil života - napisala je Kaća na svom Instagram profilu.

Iako je oduvek imala sjajnu liniju, na trening se bacila i popularna Edita Aradinović. Kažu da pripreme za leto i bikini moraju da počnu na vreme, te je pevačica rešila da preuzme stvar u svoje ruke.

Nema sumnje da sve izgledaju fantastično, a vi procenite koja je po vašem mišljenju najveća bomba!

