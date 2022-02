POKUŠAO SAM 2 PUTA PA ODUSTAO: Maca izneo detalje usvajanja u Crnoj Gori, hteo je da prihvati i dete koje ima hepatitis C!

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca jedna je od glavnih tema domaćih medija.

Naime, spekulisalo se da Marinković radi na usvajanju devojčice iz Crne gore. Podsećanja radi, on je u srećnom braku sa svojom izabranicom, Jovanom Marinković, sa kojom radi na proširenju porodice, a dva sina ima iz prethodnih brakova, Lava i Fjodora.

Tim povodom Maca je za Pink izneo detalje na ovu temu.

foto: Printscreen, Premijera vikend specijal

- Jeste istina, ali to je bilo pre pet, šest godina i pre nego što sam bio sa mojom Jovanom. Pričao sam sa svojim sinovima i hteli smo da usvojimo devojčicu. U Beogradu se dugo čeka, proces je izuzetno spor i detaljan, obavešten sam da preko 10.000 ljudi čeka na usvajanje i bilo mi je žao da nekome oduzmem priliku da ima dete, jer ja imam, Bogu hvala, dvoje. Nakon toga sam otišao u Crnu Goru, u Dom za nezbrinutu decu u Bijeloj. U dva navrata sam pokušao, ali je to bio razlog što sam odustao. Čak sam, bez problema, želeo da uzmem dete koje ima dijagnozu hepatitisa C, ali oni naravno to ne dozvoljavaju dok ne izleče mališana. Jako su profesionalni i ozbiljni. Ja sam takav, obožavam decu i ništa mi nije strano, rekao sam: "Ma, ko zna kakvu ja boleščinu imam, ja sve na nogama preležim" - našalio se glumac pa nastavio:

Maca je priznao da bi voleo da se ponovo ostvari kao roditelj, ali da ne žuri nigde, jer je srećan u zajednici sa suprugom.

- Prirodno je da ljudi bez dece imaju prioritet, a ja sam ipak ostvaren kao roditelj. Već par godina unazad sam u srećnom braku sa Jovanom i nadam se da ćemo uskoro proširiti porodicu, jer obožavamo decu i spreman sam da menjam pelene ponovo - zaključuje Marinković.

foto: Damir Dervišagić

Bonus video:

01:07 Dragan Marinković Maca o Prvom aprilu