BIO MI JE ŠOK KAD SU ME ZAUSTAVILI DA TRAŽE AUTOGRAM: Samardžić izneo nepoznate detalje karijere, pa se setio pokojne MARINE!

Željko Samardžić zasluge za svoju uspešnu karijeru pripisuje i Marini Tucaković koja mu je napisala pesme koje su postale veliki hitovi i zbog kojih je doživeo veliki uspeh u karijeri.

Željko se osvrnuo na saradnju sa pokojnom Marinom Tucaković i otkrio neke do sada nepoznate detalje, piše Grand.

- Život je takav, mi smo svi u prolazu, kao što je i naša Marina otišla pre vremena, obeležila je mnoge karijere, a za moju je siguran sam broj 1, zaista mi je dala prelepe pesme kroz moju karijeru... Još uvek čuvam dve pesme koje treba da izdam do leta koja je ona pisala - priča Željko.

- Meni je bio šok kada su me prvi put u Knez Mihajlovoj zaustavili da mi traže autogram. Ja sam rekao Marini, meni je to bio šok, da traže potpis od jednog anonimusa do juče. Odem kući, stanem pred ogledalo i kažem "Šta su to u meni našle?", tako da su pesme nastajale neposredno, ja sam se poveravao njoj kad smo sedeli i pili kafu, ćaskali, onda ona otvori neku lepu rakijicu, pa nazdravimo... Imam privatno dosta snimaka, jer sam uvek molio Marinu da svaku pesmu koju mi je napisala da otpeva zato što je neverovatan sluh imala i uvek je znala raspored reči i slogova i bilo mi je lakše da otpevam. Imam dosta snimaka u svojoj privatnoj arhivi i ima dosta doskočica i šala, kad promeni tekst... Ako bude to neko objavljivao to će Laća ili Futa, ali da znaju da to ima kod mene - ispričao je Željko.

