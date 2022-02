TRAVELLAND i porodična letovanja: All inclusive hoteli u Grčkoj po First minute cenama! Popusti traju do 16. februara!

Kako se odmoriti, a deci pružiti nezaboravno letovanje? Grčka je savršena destinacija koja ispunjava sva očekivanja, pa i onih najzahtevnijih turista. Predlažemo nekoliko All inclusive grčkih hotela pogodnih za porodična letovanja po First minute cenama za sezonu Leto 2022.

Porodična letovanja nam često ostaju u dugom sećanju, jer ih povezujemo sa srećnim, bezbrižnim i zabavnim trenucima na moru sa osobama koje bezuslovno volimo. Kvalitet usluga, udobnost smeštaja, bogat i raznovrstan sadržaj za decu, blizina plaže, dobra hrana, su samo neki od parametara koji se posmatraju prilikom odabira, najčešće hotelskog smeštaja. Cena aranžmana svakako igra bitnu ulogu u odluci. Iskusni putnici znaju da rano bukiranje ima svoje prednosti, a one se uglavnom tiču velikih popusta baš za one hotele koji odgovaraju njihovim uslovima. Agencija “Travelland” već godinama unazad obezbeđuje širok izbor kvalitetnog hotelskog smeštaja u Grčkoj. Kako su aktuelni takozvani First minute popusti na grčke hotele, preporuka je da se prilika ne propušta, jer isti važe samo do 16.februara.

Predlažemo vam sledeće hotele za letnju sezonu 2022. sa all inclusive uslugom: Na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria) smešten je Resort Cronwell Platamon 5*. Od Soluna je udaljen jedno 100 km, a samo 1,5 km od mesta Platamon. Cronwell Platamon Resort kreiran je specijalno za porodični odmor. Ovde ćete naći idealno mesto za dečiju zabavu, mir i tišinu za roditelje. Kvalifikovani hotelijeri kompanije Cronwell Hotels & Resorts podelili su teritoriju u dve zone: za decu i za odrasle. Usluga se definiše kao Ultra All inclusive, a boravak je moguć na 7 i 10 noćenja. Prva smena startuje 4.juna 2022.

foto: Promo

Poseidon Palace 4* se nalazi na ogromnoj zelenoj površini u živopisnom mestu na obali peščane plaže Leptokarije. Nedaleko je legendarni dvorac Platamonas Olimpus. Idealan hotel sa sve goste, porodice, veliko društvo, parove, hotel koji zadovoljava sve ukuse. Sadržaj koji pruža je raznovrstan: teretana, teniski teren, kongresna sala, teren za odbojku, terasa, mini golf, stoni tenis, dečije igralište, mini klub za decu, diskoteka, parking, prodavnica nakita, mini market, crkva, aerobik, bicikli, škola ronjenja, surfovanje, skijanje na vodi, kanui, čamci, bar kraj bazena, bar na plaži, olimpijski bazen sa odvojenim delom za decu, bioskop na otvorenom, spa centar… Cene smeštaja su izrašene po SOBI – za 7 noći najniža cena je 665 evra, a za 10 noći 919 evra. Usluga je All inclusive.

foto: Promo

Hotelski kompleks u tradicionalnom duhu, okružen borovom šumom i maslinjacima, smešten u mestu Paliuri, na jugu Kasandre naziva se Chrousso Village 4*. Nalazi se na oko 500 metara od čuvene plaže Xenia. Najniža cena boravka od 7 noćenja je 620 evra po sobi.

foto: Promo

Aristoteles Holidays Resort & Spa 4* nalazi se na oko 3 km od mesta Ouranopolis. Hotel se nalazi oko 50-200 m od peščano-šljunkovite plaže. Uz all inclusive uslugu u ovom hotelu letovanja na 7 noćenja počev od 4.juna vas može koštati od 679 evra (cena je izražena po SOBI).

Hotel na samoj plaži, okružen zelenilom i smešten na posedu površine 35.000 m², na samo 8 km od Patrasa naziva se Hotel Porto Rio 4* i svrstava se u HIT PONUDU. Prostrane dvokrevetne sobe s bračnim krevetima u hotelu Porto Rio uređene su u skladnim bojama. Sve dvokrevetne sobe sa bračnim krevetima imaju namešteni balkon sa pogledom na planinu ili na more. Prozori sa dvostrukim staklima omogućavaju Vam da se opustite. Najniža cena za boravak na 7 noćenja je 549 evra, a na 10 noćenja cena se kreće od 780 evra (cene su izražene po SOBI).

foto: Promo

Rezervacije aranžmana se mogu izvršiti u turističkoj agenciji „Travelland“, na dobro poznatoj adresi Dobračina 43, u Beogradu, svakog radnog dana od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, možete agenciju zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst