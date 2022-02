POŽAR NA SENJAKU: IZGORELA KUĆA BIVŠEG PARTNERA DRAGANE KATIĆ! Voditeljka uhvaćena na licu mesta UNIŠTENO NASLEDSTVO njenih sinova

Požar koji je nastao u beogradskom naselju Senjak, u ulici Vase Pelagića uništio je kuću pokojnog nevenčanog supruga televizijske voditeljke Dragane Katić.

Dragana je sa Živanovićem dobila bliznace, dva sina, Bobana i Bojana. Požar koji je izbio u nedelju 13.12. tokom popodnevnih časova uništio je nasledstvo Draganinih sinova.

Podsetimo, bivši partner Dragane Katić ostavio ju je još pre rođenja blizanaca, pa je sinove podizala sama. Svog partnera je tužila za alimentacije, o čemu je govorila za medije svojevremeno.

- Kada sam donela odluku da to učinim, nas troje smo seli i obavili krajnje otvoren razgovor. Objasnila sam im da sam, kao roditelj, odlučila da preko suda dođem do svojih prava. Rekla sam im da mogu da budu uz mene ili ne, ali samo istinom, i da tužba jeste moja, ali da će i oni u jednom trenutku morati da se pojave kao svedoci i, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, daju izjave i stave potpis na ono što su rekli. Traženje prava na ono što im pripada ne menja činjenice, pre svega da je to njihov otac, da je deo njihovog života i da to ne znači da će prekinuti kontakt sa njim, niti ga promeniti. Nose njegovo prezime i treba da ga prihvate onakvog kakav jeste. - Uvek su bili, i biće u kontaktu - objasnila je Dragana za Hello svojevremeno.

