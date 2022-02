O ZLOSTAVLJANJU KOJE JE PROŽIVELA U BRAKU SA LAZUKIĆEM Bekvalčeva kroz suze o NASILJU: Tek sam se PORODILA i bila sam osetljiva

Pevačica Nataša Bekvalac u aprilu 2018. godine doživela je fizičko nasilje od bivšeg supruga, Luke Lazukića, sa kojim ima ćerku Katju, a sada je progovorila o tome.

- To je sve bilo jako brzo. Ne kajem se, jer sam dobila Katju. Pre neki dan sam pročitala kako nastaje biser. Kada nešto napadne školjku, nju to jako boli, i da bi otklonila bol, pravi tu strukturu, a to je biser. Što više bisera ima u školjki, to znači da je više bola doživela, a takva je i najvrednija. Simbolična je priča, jer sam i ja iz nečega što me je navjiše povredilo na najmizerniji mogući način nastalo nešto što je za mene najveća vrednost, i zato ne mogu da ne budem zahvalna - iskrena je pevačica.

U toj vezi, Bekvalčeva je prošla kroz fizičko nasilje.

- Tako je, ne mogu da kažem da nije tako. Nisam odlučila da kažem medijima, jer nisam dužna da govorim bilo šta, pogotovu jer je to bilo u najosetljivijem periodu, nisam još uvek izašla iz babina. Bila sam sveže porođena, jako sam bila osetljiva. To je bio period kada me nije zanimalo šta će javnost reći, krenula sam da vodim svoju borbu, jako stresnu i jako tešku, ali za mene neophodnu jer je u pitanju bilo moje dete. Baš me je bilo briga šta pričaju ljudi, a pričali su baš ružne stvari - ističe Nataša.

- Ne mogu da nađem neku pristojnu reč kako bih opisala kako sam se tada osećala, kao da ne vredim, zaista užasno. Nijednom biću na planeti to ne bih poželela, empatična sam, prezirem bilo kakvu vrstu maltretiranja. Ne želim da pričam o tome, niti želim da prepričavam, ne bih davala tome pažnju. Svebih dala na svetu da imam sve druge pažnje, a da nije ova. Da li se on izvinio, da li on viđa dete... Nemam već tri godine kontakt sa tom osobom i to je cela istina - otkriva Bekvalčeva, pa dodaje:

- Ne bih se više nikada udavala, smatram da sam pokazala da umem i to, i to čak tri puta, ali mislim da to više nema smisla. Ja tražim nešto više od toga. Moji kriterijumu na svakodnevnom nivou rastu, ali ne zato što smatram sebe nekom divom i nedodirljivom, ali ne želim ništa što je osrednje, jer ni ja nisam osrednja - zaključuje Nataša u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

