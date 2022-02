IZGLEDA LOŠE, NA INTENZIVNOJ JE! Oglasio se Kristijan posle Kristinine operacije: 3 sata je bila na stolu, mogao i nju da izgubim!

Pevačica i nekadašnja zadrugarka Kristina Spalević hitno je operisana zbog problema sa slepim crevom, a sada se oglasio i njen verenik Kristijan Golubović, i otkrio nove detalje o njenom zdravstvenom stanju.

Kristina Spalević je pre dve nedelje izgubila bebu, a sada je u bolnici završila zbog, kako Golubović kaže, gangrene slepog creva.

- Treći dan i treću noć ne spavam. Prepariran sam, osećam se kao zombi. Stalno sam u bolnici, uz Kristinu sam, proveo sam tamo 11 sati. Došao sam do kuće, pa se vraćam kod nje, da je vidim makar na minut - počeo je priču Kristijan Golubović za "Pink.rs".

- Kristina je imala gangrenu slepog creva. To niko od lekara nije video na vreme - ni ginekolozi, ni hirurzi. Gangrena joj je izvrnula celo slepo crevo, bilo je nabijeno iza bubrega. Spustila se krv iz creva do karlice i nastao je haos. Lekar mi je rekao da bih ostao i bez Kristine da je slepo crevo puklo i da je dobila sepsu. U zadnjem momentu smo se javili. Ne samo da bismo izgubili dete, nego i nju... Odmah je operisana, bila je tri sata u operacionoj sali, zatim su je prebacili na intenzivnu. Kad sam došao video sam da ima i cevčicu u nosu i da je na kiseoniku, ima dve braunile u ruci, izgleda baš loše. Ona je stabilno sada, ali je sve ovo loše podnela, Kristina je jaka kao bik, ali ovo je strašno šta joj se sve izdešavalo - rekao je on.

Podsetimo, Kristina je tokom trudnoće imala korona virus. Nakon toga, ona i Golubović saopštili su da su izgubili bebu.

