MILICA PAVLOVIĆ ZBOG PROŠLOSTI IMA PROBLEM S MUŠKARCIMA: Na pragu punoletstva desila joj se GROZNA stvar, poljuljala joj ŽIVOT!

Pevačica Milica Pavlović ostavlja bez daha kako muškarce, a o njenom ljubavnom životu kruže razne spekulacije.

Nju godinama prate tračevi i nagađanja, a ona je jednom prilikom otkrila i zbog čega je tako nezainteresovana za ljubavni život.

Kako je Milica jednom prilikom ispričala, u njenom životu postoji bolna ljubavna prošlost, zbog koje je nesvesno digla zid oko sebe za sve druge muškarce.

"Ja sam zbir svih dobrih i loših stvari koje su mi se desile i svakako da su neke ostavile ozbiljan trag na moju ličnost i formirale strah od ljubavi. Preciznije, bojazan od toga da ću biti ostavljena, izneverena, razočarana, ponižena i da će neko obrisati pod mojim osećanjima. Na pragu punoletstva doživela sam jednu od najvećih životnih izdaja i razočaranja u muško-ženskom odnosu, bila sam izuzetno mlada, a ta nemila epizoda na kraju me je dovela u situaciju da moji najbliži nisu znali kako da mi pomognu. Nakon svega što se desilo, nesvesno sam podigla zid oko sebe. Sa ove tačke gledišta shvatam da čitavu situaciju nije trebalo da doživim tragično i dozvolim da to do te mere utiče na moj život, da se potpuno emotivno zaključam, postanem sumnjičava, nepoverljiva i paranoična. Često kažem da taj deo moje prošlosti spada u kutiju mojih mračnih tajni", ispričala je pevačica svojevremeno i dodala:

"Sigurna sam da je to uzrok svih problema kada je reč o mom stavu prema muškarcima. Imam izuzetno negativan pristup prema svakom momku koji pokušava da me osvoji."

