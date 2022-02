NESREĆNO SAM ZALJUBLJENA, MAMA KAŽE DA SMO PROKLETE! Silvia Đogani o odnosu sa BIVŠEM MUŽEM koji je bio u ZATVORU zbog DROGE!

Silvia Đogani vratila se na muzičku scenu i tim povodom dala je veliki intervju za Kurir. Ona je za naš list otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim suprugom Branislavom Marinovićem i kakav on odnos ima sa njihovom ćerkom. Pevačica je ispričala i kakav je njen trenutni ljubavni status, ali i zašto njena majka, Slađa Delibašić kaže da su one proklete.

Jesi li u kontaktu sa bivšim mužem Branislavom?

- Mi smo bili u vezi pet godina, a u braku samo godinu dana. On je moja ljubav iz srednje škole. Tia je imala godinu dana kada sam odlučila da napustim Branislava. Nisam videla sebe u budućnosti sa njim. Zbog toga sam se na vreme razvela, da bi ona od starta odrastala uz mene i da joj kasnije tata ne bi falio. Nije između nas nedostajalo ljubavi, nego jednostavno nije išlo.

Šta je bio problem?

- Branislav nije koristio narkotike, ali je bio u zatvoru zbog posedovanja. Mi smo se razveli nakon svega toga, jednostavno nisam videla perspektivu. On nema nikakvu obavezu prema detetu, ja sam kompletni staratelj, nije u obavezi ni alimentaciju da daje, sve što joj kupi to je njegova slobodna volja. Viđa je redovno, zapravo kada god on to želi i može. Umemo mi svi zajedno da odmeo na ručak, najbitnije je da ona ne pati i da joj ništa ne fali, a posebno ljubavi. Kada se skupimo izgledamo kao neka družima.

Jesi li sadazaljubljena? - Nesrećno zaljubljena! Nije oženjen, slobodan je, mlad, zdrav, prav, ali nešto ne ide. Što bi mama rekla mi smo proklete, ostajemo same. Ne plašim se samoće, nekada mi je mnogo prijala, ali bih volela da nađem nekoga sa kim bih bila i na tom polju ispunjena.

Kurir.rs/ Ana Denda

