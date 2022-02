LEPA BRENA SAM 3 SATA NA KONCERTU, PA SE VRAĆAM BOBI I DECI: Pevačica do detalja o LJUBAVI sa Bobom i otkrila sve o NOVOM POSLU!

Pevačica Lepa Brena u jednoj emisiji javila se sa broda i na Dan zaljubljenih progovorila o odnosu sa mužem Bobom Živojinovićem.

Brena je na pitanje kuda njen brod plovi u "Grand magazinu" priznala kako se oseća.

"Ovaj brod plovi u dobro raspoloženje, danas je Dan zaljubljenih, čestitam svima i nazdravljam. Ovakvi dani potrebni su svima nama", istakla je ona i dodala:

"Biti zaljubljen je jako velika sreća i blago onima koji mogu da se zaljubljuju i da tu vrstu strasti pretvore u iskrenu ljubav i prijateljstvo."

Brena je priznala i kako je znala da razlikuje ljubav od strasti.

"Kod racionalnih ljudi to ne predstavlja poteškoću, Lepa Brena je neko ko je na koncertu Lepa Brena ta dva, tri sata, a kada se završi ja tada idem svojoj kući, deci, svom Bobi, porodici i živimo jedan normalan život jer je veoma važno da ne unosite svoju profesiju i titulu u svoj porodični dom. Boba i ja smo uspeli da razlučimo i ostvarimo karijere kao mladi, pa nam je naša ljubav i sve što smo stvarali pomoglo da postanemo stabilni i razlučimo šta je to što vole mediji, a to su skandali. Nisu ljubitelji normalnih i uspešnih kao što smo mi", priznala je Brena.

"Poverenje je najvažnija kategorija, a onda ni ljubav, a ni interesi ne mogu da zadrže odnos partnera poslovnih ili životnih. Svi koji su uspeli da sačuvaju intimu u braku i vezama i koji znaju to da neguju su opstali. Boba je veoma pažljiv, on vodi računa da naš odnos uvek bude zanimljiv, da nije monotono, on je veoma talentovan za život i to dobar i kvalitetan", dodaje pevačica.

"Da li prevaru treba oprostiti?", pitali su Brenu.

"Ako to ruinira psihički život, onda ne, a ako možete da oprostite onda oprostite. Ne može se uvek opraštati, postoje one koje predstavljaju duševni bol", kazala je.

"Čovek koji voli suštinski, bez šminke, bez veštačkih trepavica, kada ste umorni, e to je pravi muškarac koji vas voli, a ja upravo imam takvog", pohvalila je Brena svog dugogodišnjeg muža Bobu.

"Kada imate sve i kada uživate...", počeo je voditelj, ali Brena nije mogla da ćuti.

"Nije tačno da ja imam sve, ja tek planiram da ostvarim svoje želje", prekinula je voditelja Lepa Brena kroz smeh u "Grand magazinu".

"Mi smo u pripremi oko novog biznisa, ja sam želela da budem prva koja će to saopštiti, dosta nas je usporila ova situacija, ali smo u pripremi. Novi posao obradovaće sve žene, bez obzira na godine i kilograme, krenućemo sa tim procesom", kaže pevačica o novom poslu.

