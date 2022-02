MISLIM DA ĆU DA POBEDIM, SKROMNO! Aca Lukas otkrio ko ga je nagovorio da se prijavi za Beoviziju NIJE LIČAN RAZLOG, ODUŠEVIĆETE SE

Aca Lukas često je u žiži interesovanja, a ovoga puta je razlog tome što je pevač nedavno završio u bolnici zbog svog zdravstvenog stanja.

- Dobro sam, odlično. Bio sam na nekom ispitivanju. Toliko - rekao je Aca Lukas za Kurir televiziju.

Aca Lukas, takođe, izazvao je pažnju javnosti kada se kandidovao za pesmu Beovizije.

- Nisam čuo ni jednu pesmu. Spemamo se. Ja sam uvek spreman. Svi su dobri pevači, uglavnom ih znam sve. Mladi naraštaj i stariji Aca Lukas. Tu su i Goca Tržan, Ana Stanić, Tijana Dapčević. Konkurencija je odlična. Mislim da će biti super - rekao je Aca.

Lukas je rekao da ga je Saša Mirković nagovorio da se prijavi na Beoviziju, kao i da razlog nije lične prirode, već zbog Srbije.

- Dobro, ja sam rekao pobednička pesma, ali to je malo više bila šala. Videćemo, ništa se ne zna. Šta ja mislim? - Pa da ću da pobedim, veoma skromno. Nisam pre razmišljao o Evroviziji. Došla je ideja. Saša Mirković me je nagovorio. Nisam ja to imao u planu. To nije iz ličnih razloga. Što se tiče moje karijere, ja sam sve prošao. Možda je ovo bilo zbog Srbije, zbog zemlje. Voleo bih da doživim ono što su doživeli naši sportisti, da se vratim pobednički.

