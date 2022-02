TRUDNU ZVEZDU GRANDA ZAPROSIO 15 GODINA STARIJI: Popularnom pevaču Tamara rekla DA, luksuzni prsten SIJA na njenoj ruci! (FOTO)

Mlada pevačica koja se takmičila u "Zvezdama Granda" Tamara Selimović verila se sa svojim izabranikom, 15 godina starijim kolegom Emirom Habibovićem, sa kojim čeka bebu.

Tamara i Emir trenutno borave na primorju, te ju je pevač zaprosio sinoć, na Dan zaljubljenih, i to na obali mora.

- Baš se nisam nadala ovome sinoć. Bili smo na večeri i u povratku je samo stao pored mora, jer su se on i njegova sestra navodno dogovorili da palimo lampione. Ustvari oni su sve već isplanirali i tu me je čekalo iznenađenje gde je on počeo da peva i gde me je zaprosio - otkrila je Selimovićeva za "Grand Online".

foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

Ovim povodom oglasio se i Habibović.

- Ljubavi, mene ne zanima šta će ko reći, mene ne interesuju ljudi koji se tuđim životima bave! Ja znam samo jedno, da sam ovo prvi put u svom životu uradio, prvi put tebe pitao da budeš moja žena, prvi put sa punom dušom srcem i svim ostalim što bi se moglo reći. Naš blagoslov od boga je naše dete koje nam dolazi, a ovo je jedan znak pažnje koji svaki muškarac mora uraditi za ženu koja je sve to zaslužila, a to si ti Tamarice moja! Volim te - napisao je pevač u opisu fotografije na kojoj se vidi kako stavlja prsten na ruku svoje izabranice.

Tamara i Emir, inače, čekaju ćerku, a pevač iz prethodnih brakova već ima troje dece.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Grandonline

