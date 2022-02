POSLE 3 PROPALA BRAKA, SAD LEPU NATU ZAPROSILA ŽENA: Ovo su svi njeni muškarci, a zbog njega je pobegla od kuće

Pevačica Nataša Bekvalac nema baš sreće u ljubavi, iza nje su tri propala braka, a sad ju je na jednom nastupu u Banjaluci navodno zaprosila izvesna Valentina.

Kada je prsten stavila na levi domali prsten, gde se inače nose verenički, pevačica je kroz smeh rekla: "Valentina, nisam ni ja normalna".

Može se reći da je Nata imala buran ljubavni život, a evo su pevačicu sve povezivali...

Malo ko zna da je u tinejdžerskim danima, sa samo 17 godina, njena prva ljubav završila tragično. Naime, dok je dečko koji je studirao arhitekturu bio Natina prva ljubav, njegova strast bili su motori. Ceo Novi Sad ih je viđao kako krstare gradom na dvotočkašu, ali brza vožnja koštala ga je života.

Lola Laković

Pre Koleta, Nataša je bila u ljubavi sa biznismenom Lolom Lakovićem iz Podgorice. Tada je bila jako mlada, i pobegla je od kuće kako bi živela sa njim u Podgorici. Ovu ljubav okončao je njen otac, fudbalski trener Dragoljub Bekvalac, koji je otišao za Crnu Goru i ubedio je da se vrati.

foto: Printscreen/Instagram

Miodrag Kostić

Biznismen i privrednik, zvani "srpski kralj šećera", i pevačica bili su četiri godine u vezi, a raskinuli su kada je njoj bilo svega 24 godine.

- Jedini intelekt koji me je fascinirao i u koji sam bila zaljubljena doživela sam u svojim dvadesetim godinama. Posle toga nikada više nisam srela čoveka sličnog tipa. Volela bih da taj intelekt sretnem opet - počela je Nataša za Kurir jednom prilikom o Miodragu pa otkrila da je sa njim još uvek u kontaktu.

foto: Marina Lopičić

Danilo Ikodinović

Godine 2006. udala se za vaterpolistu Danila Ikodinovića sa kojim je dobila ćerku Hanu u martu 2007. Uz veliku medijsku buru, koju su i dnevna i žuta štampa više meseci pomno pratile, razveli su se 2011. godine.

Krah braka usledio je posle teške saobraćajne nesreće koju je Danilo jedva preživeo. I danas kada se seti toga, želudac joj se stegne u čvor zbog svega što su tada preživeli.

- Danilova nesreća je definitivno nešto što je ostavilo traga na mom srcu i sa tim ožiljkom ću i da umrem. Za mene spoljni svet nije preterano postojao, jer sam u jednom momentu Hanu vidala samo jedanput dnevno i to jako kratko. Gotovo tri meseca sam bila u bolnici, bili su svi toliko divni da su videli da se nešto čudesno dešava u energiji izmedu dvoje ljudi, jer to ne bi preživeo niko. Tako se desilo, da je nešto gde je prognoza jako loše izrodi u najbolju moguću režiju u tom trenutku. Osećaj koji nikada ne bih volela da iko doživi,

U septembru 2017. Nataša Bekvalac se treći put udala za Luku Lazukića,[12] a u februaru 2018. je rodila ćerku Katju.[13] Nakon što ju je Luka pretukao, Nataša je u maju 2018. godine pokrenula razvod braka.

foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić

Ljuba Jovanović

Rukometaš i lepa pevačica su nekoliko puta raskidali i mirili se. Nataša je dugo krila da je u vezi sa Ljubom, međutim, ljubav je pobedila, pa se par venčao 2015. u strogoj tajnosti u stanu. Iako je ljubav bila jaka i strastvena, sagorela je posle dve godine braka.

foto: Damir Dervišagić

Luka Lazukić

Posle Ljube, Nata se po treći put udala i to za IT stručnjaka Luku Lazukića, a taj brak je okončan posle nasilja u porodici.

- Ja sam dostojanstvena žena i nikada u svojim padovima nisam bedna, jadna. Nekako čini mi se da kroz život koračam dostojanstveno. A ovde nemaš mogućnost da zadržiš svoje dostojanstvo, jer si mizerno ponižen i tom periodu kada treba da se osećaš kao princeza i poštovana kao kraljica. To je jedini period kada žene imaju opravdanje da budu razmażene, jer su na svet donele dete, kaže Nataša i dodaje da je imala veliku podršku okoline tada kada je doživela i prijavila nasilje u porodici.

- Bez obzira na to što se svi trude da te ohrabre, ali u biti ti se stalno pitaš zašto to. Možda sam ja doprinela tome, možda da nisam ovo, možda da nisam ono i onda počinješ da ličis na žene koje si ti opominjala ispred sebe i govorila ima "ti nigde nisi pogrešila". Tada sam se dozvala pameti i krenula uz pomoć da radim na sebi i u tome uspela. Strašno velika snaga je bila potrebna za fokus na sudskim procesima, koji su bili jedni od mojih najneprijatnijih iskustava. Više nisam imala jednu ćerku, nego dve. To je bio dovoljno velik motiv da se vratim.

foto: Dragana Udovičić, Zorana Jevtić

kurir.rs

