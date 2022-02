JEDNA STVAR POKAZUJE U KAKVOM SU ODNOSU POSLE RASKIDA: Anastasija i Đorđe prekinuli VEZU, a evo da li su zaista ostali prijatelji!

Pevačica Anastasija Ražnatović raskinula je petogodišnju vezu sa biznismenom Đorđem Kuljićem.

Anastasija i Đorđe otpočeli su zajednički život u oktobru 2021. godine, ali je usledio kraj romanse. Cecina naslednica na društvenim mrežama nije komentarisala kraj svoje veze, ali jedan detalj otkrio je u kakvim je odnosima ostala sa bivšim momkom.

foto: Damir Dervišagić

Naime, ono što se vidi na Instagramu jeste da Anastasija i dalje prati Đorđa, ali i on nju. To samo potvrđuje da se par rastao u prijateljskim odnosima, s obzirom na to da skoro svi parovi sa javne scene posle raskida "otprate" jedno drugo sa društvenih mreža.

1 / 2 Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, raskid je stvar zajedničkog dogovora Anastasije i njenog dečka, a pošto nema reči o postojanju trećih osoba - Anastasija i Đorđe su se krajnje prijateljski razišli. Ovim povodom, Anastasija neće davati druge izjave za javnost.

Kako Kurir saznaje od izvora, u dupleksu na Dorćoli, gde je par živeo, od sad će živeti Đorđe, dok se Anastasija preselila kod mame Cece Ražnatović.

foto: Printscreen/Facebook

Podsetimo, oni su stan na Dorćolu platili paprenih 750.000 evra. Njihovo ljubavno gnezdo prostiralo se na čak 200 kvadrata, a stan su papreno platili 750.000 evra, uzme li se u obzir da je reč o novogradnji, na skupoj lokaciji kod Kalemegdana.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ.

