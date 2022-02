PROCURIO SNIMAK LUNE ĐOGANI I SLOBINE KUME! Pisala je pesmu za BIVŠE LJUBAVNIKE, a evo kod kojih pevača je TEKST završio

Na venčanju Slobe Radanović i Jelene Đuričanin kumovala je Mirjana Mijatović, nekadašnja obožavateljka Lune Đogani. Ona je bila toliko bliska sa pevačevom bivšom ljubavnicom, da su nakon "Zadruge 1" zajedno išle i na more u Grčku. Kako se pričalo, o Luninom trošku! Naša redakcija došla je u posed snimka na kojem se vide nekadašnje prijateljice u provodu, a ubrzo nakon tog izlaska, one su prekinule svaki kontakt.

foto: Kurir/Z.Š.

Inače, kako saznajemo, Mirjana, koja je tekstopisac, napisala je pesmu "Sad i zauvek" još pre nekoliko godina. U to vreme Luna i Sloba, čije je fan stranice vodila, bili su razdvojeni, ali je ona verovala u njihovo pomirenje pa je pesmu čuvala. Ali, kako do toga nije došlo i svako je otišao na svoju stranu, ona je te stihove stavila u fioku i tek sad ih izvadila. Oni su završili kod Ace Lukasa i Dragane Mirković, koji su snimili taj duet.

foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

Da je Jelena odabrala veoma talentovanu kumu, pokazuje i činjenica da je Mirjana napisala Lukasu i pesmu "Oskar", sa kojom će pokušati da se domogne Evrovizije.

foto: Kurir televizija

Mirjana i Luna, kažu izvori, se više nisu ni srele, a prekidu prijateljstva je zapravo kumovala Anabela i to dok je njena ćerka bila u "Zadruzi 2". Naime, ona je čula kako Mijatovićka u svom lajv uključenju na Instagramu priča o nekim stvarima koje joj je Đoganijeva poverila i to joj se uopšte nije dopalo. Blokirala ju je, a Lunu je čim se za to ukazala prilika onbavestila o tome šta je njena drugarica uradila. Od tada ni Luna ne želi da čuje za nju.

foto: ATA Images

Podsetimo, Luna Đogani i tada oženjeni Sloba Radanović uplovili su u vezu u prvoj sezoni "Zadruge". Njihov odnos bio je veoma turbulentan, a haos je nastao kada je u rijaliti ušla njegova tadašnja supruga Kija Kockar. Luna i Sloba su ubrzo raskinuli, a mnogi su verovali da će se Radanović pomiriti sa ženom nakon što je stavio tačku na odnos sa ljubavnicom. Međutim, do toga nije došlo. Nakon što se rijaliti završio, ljubavni trougao, o kojem se i danas priča, nastavio se na tri dela. Slobodan i Kristina su se razveli, ali pevač nije nastavio vezu sa Đoganijevom. Kada se Luna oporavila i pobedila u "Zdruzi 2", ona je učvrstila svoju emotivnu vezu sa Markom Miljkovićem sa kojim ima ćerku. Njih dvoje su se venčali pre nego što se pevačica porodila.

foto: Ana Paunković, Nikola Anđić

Sloba je dugo bio u emotivnoj vezi sa Jelenom Đuračanin, sa kojom se venčao na Dan zaljubljenih. Njih dvoje su rekli "da" pred Bogom, a velika svadba se očekuje na leto ove godine. O ljubavnom odnosu Kristine Kockar često se spekuliše u medijima, ali ona vešto svoju privatnost čuva za sebe.

foto: Ana Paunković, Nikola Anđić, Damir Dervišagić

Bonus video:

05:04 LUNA DOMINIRA U MINIĆU! Nakon porođaja pokazala zavidnu figuru, pa otkrila kako se Marko snalazi u ulozi oca