SKINULA SE DAČIĆEVA SNAJKA! Pevačica pokazala VRELO TELO, a uživa na ovoj destinaciji! (FOTO)

Pevačica Milica Jokić, koja je u vezi sa sinom Ivice Dačića, veoma je aktivna na društvenim mrežama gde svakodnevno deli svoje fotografije.

Potencijalna snajka političara poslednjom objavom iznenadila je pratioce na Instagramu. Naime, Milica je rešila da pokaže svoje zgodno telo, te je objavila fotografiju u kupaćem kostimu i istakla grudi i zadnjicu.

"Vau, lepotice!", "Vrelo telo", "Prelepa i prezgodna", glasili su samo neki od komentara.

Inače, Milica je već neko vreme u vezi sa sinom Ivice Dačića, Lukom Dačićem, sa kojim često putuje, a trenutno uživa u Dubaiju.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

"Gospodina Ivicu poštujem duži niz godina. Luka i ja se družimo pre svega duži niz godina. Uglavnom sa Ivicom pevam ''Kad zamirišu jorgovani'', on tu pesmu voli. Luka i ja smo se družili 6, 7 godina, onda smo počeli intenzivnije da se družimo i to je preraslo u nešto više. Luka je jedan veoma pristojan, vaspitan dečko koji me je osvojio svojom dobrotom i uporonošću. On je mene pre svega poštovao kao pevačicu", pričala je Milica.

foto: ATA Images

Kurir.rs/I.B.

