MANIJAK KLASIČNI PO POTVRDI STRUČNJAKA: Snežana Divac poslala BRUTALNU poruku, ne da na ćerku Petru, a Niša se sakrio u MIŠJU RUPU

Petra Divac, ćerka Vlada i Snežane Divac, našla se u centru skandala zbog fudbalera Niše Saveljića, koji joj je slao neprimerene poruke.

Košarkaševa ćerka je ekskluzivno za Kurir otkrila detalje prepiske i poruke koje je dobijala sa bivšim fudbalerom i drugom svoga oca Vlada Divca, a koje su joj ostavile traume za ceo život.

Ana Divac (55), Petrina majka, na svom Tviter nalogu, pre nekoliko dana objavila neobičan status.

- Ne želim ja da pišem o tome. Ali jedno od gorih iskustava u životu, a nije baš da me život štedeo groznih iskustava. Manijak klasični i po potvrdi stručnih lica - napisala je supruga Vlada Divca, a mnogi su to povezali upravo sa skandalom sa Nišom Saveljićem (51), koji je muvao njenu ćerku Petru.

Naime, kako je Kurir prvi pisao, Saveljiću je zapala za oko Petra Divac, koju su Ana i Vlade usvojili kada je bila šestomesečna beba, pa je počeo da joj šalje poruke. U njima je posao kako je porasla, da je lepa i pozvao je na sastanak. Petra je bila vrlo iznenađena, budući da Nišu poznaje kao očevog prijatelja, zato je ocu i majci pokazala sporne poruke. Ana i Vlade reagovali su burno, a do medija je dospelo i da nekadašnji NBA košarkaš čak fizički obračunao sa sportistom, kome je svojevremeno pružio pomoć.

Kako je Kurir saznao o dobro obaveštenih izvora, Snežana je bila upućena u sve što je Saveljić pisao njenoj mezimici, jer je upravo Petra roditeljima pokazala poruke, pa je, čim ga je ugledala u restoranu na Vračaru, koji je u vlasništvu Dejana Bodiroge, skočila na njega.

Petra nam se posle pisanja Kurira o sukobu njenog oca i Divca obratila pismom u kojem je rekla koliko su je te poruke uznemirile i da zbog njih i danas ima traume, dok se Niša više nije oglašavao.

Ona je našoj redakciji prosledila i poruke:

Podsetimo, prvom prilikom kada Vlade Divac video u javnosti, Divac je nasrnuo na Nišu, ali su ih razdvojili zajednički prijatelj I nobar. Saveljić je pokušao da objasni svoje postupke Divcu, ali košarkaš tome nije hteo da čuje ni reč, već ga je izgurao iz restorana, koji je inače u vlasništvu Dejana Bodiroge.

Niša Savelji je kad je otkriven skandal komentarisao za Kurir, gde se izvinio porodici Divac, ali tvrdeći da je došlo do nesporazumima.

- Meni je jako žao što je došlo do nesporazuma. Divac i ja smo dugogodišnji prijatelji. Mnogo mi je pomogao u Americi, dao mi je kontakte. Zna me kakav sam i kakav sam otac, ali i čovek. Žao mi je ako je moja namera pogrešno shvaćena. U životu nisam imao nijednu mrlju. Žao mi je što nismo razgovarali o tome i što nisam imao priliku da objasnim. Neprijatno jeste, ali žao mi je ako je familija Divac tako shvatila, a to ne radimispričao je za medije Niša, čiji je mladi brat Nebojša Nebo Saveljić, član Montenigersa, tragično izgubio żivot u saobraćajnoj nesreći 1999. godine.

