DALILA I CAR SU BOLESNICI, ONA NEMA MOZGA! Huso nikad BRUTALNIJE o ćerki, a evo šta je rekao o bivšem zetu DEJANU!

Filip Car ponovo je krvnički napao svoju novu-staru devojku Dalilu Mujić. Oni već nekoliko dana konstantno ratuju, pa se mire, a vrhunac se dogodio u noći između utorka i srede, kada ju je Car gađao limenkom pravo u glavu. Dalila se tada od bola presavijala do zemlje i plakala, dok se Car udaljavao. Razlog je bilo njeno ponašanje na žurki koje je razbesnelo Hrvata.

Mi smo pozvali Dalilinog oca Husa Mujića, koji nije bio preterano raspoložen za razgovor, ističući da će Car ubiti njegovu ćerku u rijalitiju.

- Ne znam više šta da kažem, to je sve bolesno. Ne gledam više ništa, ljudi mi šalju pa vidim. Odavno sam rekao da su oni bolesnici, da tu ljubavi nema. On će je ubiti tamo, a produkcija ne reaguje, jer to diže gledanost. Ja bih je izveo iz tog pakla, ali ne daju. Gade mi se svi. Deki i ne bi trebalo da se meša, on je sve uradio što je mogao, ali ona mozga nema i tu nema pomoći. Ne ljutim se na njega, za njega su vrata moje kuće još uvek otvorena, to s tom malom radi da bi Dalila bila ljubomorna. Mene će taj Car da uzima u usta? Ološ... Znam ja takve ološe, to su najgori ljudi - rekao nam je Huso.

Poslednja svađa između Dalile i Filipa završila se tako što je on počeo da uništava plišane igračke koje su dobijali od fanova. I Dalila je slično učinila. Uzela je zajedničke slike s Carem i bacila ih u kantu, a onda ih polila jajima, pobacala smeće, a zatim sve zalila uljem.

- Što bih se ja nervirala, bože sačuvaj - rekla je Dalila.

Na kraju večeri palo je i pomirenje, i to nakon što je Dalila skinula šminku. Oni su se prepustili strastima i započeli vrelu akciju pred svim cimerima. Nisu se obazirali na komentare ukućana, pa su bez zadrške vodili ljubav u više poza. Nisu mogli da obuzdaju strasti, pa su nakon završene prve ture vođenja ljubavi zapalili cigaretu, a onda se vratili u svoje ljubavno gnezdo i još jednom zatresli jorgan-planinu, ali ovog puta mnogo žešće!

