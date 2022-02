POZNATI ZGROŽENI! Pevači OSUĐUJU Nišu Saveljića! Ovo što je uradio DIVČEVOJ ćerki je GNUSNO i moj tata bi GRUBO REAGOVAO

Ne stišava se bura oko slučaja Petre Divac i Niše Saveljića o čemu je Kurir prvi pisao. Pre dva dana oglasila se i ćerka proslavljenog košarkaša koja je u ispovesti za naš list potvrdila da joj se fudbaler nepristojno nabacivao putem poruka, istakavši da će zbog toga imati traume za ceo život. Od dana kada je Kurir počeo da piše o ovoj aferi Saveljićev broj nije dostupan za komentare. Kada smo jedini put pričali sa njim rekao je da je pogrešno shvaćen i da mu je krivo što je došlo do incidenta poslednjeg dana 2020. godine, kada ga je Vlade Divac išamarqao u restoranu Dejana Bodiroge jer je spopadao njegovu ćerku.

foto: Dado Đilas

Zaćutao

Juče smo uporno pokušavali da dobijemo Nišin komentar nakon Petrinog svedočenja, ali on nije hteo da odgovori na naše pozive i poruke. Supruga Vlade Divca, Snežana Ana Divac na Twiter nalogu napisala povodom incidenta da joj je to jedno od gorih iskustava u životu: - Ne želim ja da pišem o tome. Ali jedno od gorih iskustava u životu, a nije baš da me život štedeo groznih iskustava. Manijak klasični i po potvrdi stručnih lica - napisala je supruga Vlada Divca. Podsetimo, Petra Divac je u svojoj ispovesti istakla da se na javno oglašavanje odlučila kako bi bila podrška drugim devojkama koje su prošle kroz slična ili ista traumatična iskustva. - Glavni razlog mog saopštenja je da dam glas najpre sebi, a i svim devojkama i ženama koje su doživele ili doživljavaju seksualno nasilje ili seksualno uznemiravanje, koje žene jako dobro razumeju da ostavlja traume za ceo život. U trenutku kada se meni ovo desilo, imala sam 21 godinu. Desilo se u mojoj kući, gde sam bila sa roditeljima u tom trenutku gde sam se osećala i najsigurnije i najzaštićenije. Poruke neprimernog sadržaja mi je slao otac mog druga, i poznanik mog oca sa kim ima i puno zajedničkih prijatelja. Iako ja nisam odgovarala na njegove poruke, on je nastavio da piše. Toliko je bilo sve traumatično i mučno, da sam pomoć zatražila kod psihologa.On je za mene bio autoritet i ja sam njega gledala sa poštovanjem i poverenjem, a on je to zloupotrebio. Posle nekoliko seansi sam dobila hrabrost da mogu da kažem svojim roditeljima jer ne govoreći njima, htela sam na neki način da ih zaštitim. Posle toga me je zvao i slao govorne poruke u kojima je pokušavo da mi objasni da nisam razumela i insistirao da mu odgovorim na pozive, gde je takođe govorio da će sam sebe da kazni za to što je uradio. Ja mu nisam odgovorala - rekla je ona i dodala:

foto: Instagram

Još žrtava

- Onda je počeo da zove moju majku i da sličnim sadržajem ubeđuje i nju da nisam dobro razumela. Kad je ovo izašlo u javnost, moja porodica i ja smo dobili poruke od više devojaka i žena koje su doživele slično iskustvo kao i ja sa njegove strane. Meni je žao zbog njegove dece, jer sve najlepše imam da kažem o njima. Njegov sin mi je poslao poruku i izvinuo i ogradio od ponašanja svog oca u ime sebe, svoje sestre, i njihove majke. Svesna sam da ovo nikada ne bi došlo u javnost da nisam ćerka svog oca. Ali iako mi ne prija sto je izašlo u javnosti, jer mi vraca traume, želim onda da iskoristim da budem glas za sve druge devojke... Da koliko god je neprijatno one nisu krive, i da obavezno kažu svojim roditeljima i da potraže adekvatnu pomoć - kazala je Divčeva ćerka.

foto: Dado Đilas, Instagram

Reagovanje poznatih:

Aleksandra Mladenović I moj tata bi reagovao kao Divac - Iskreno, takva situacija mi se na sreću nikada nije dogodila. Meni je totalno apsurdno da budem sa nekim ko je godište moje majke ili oca, to mi je u najmanju ruku neprirodno. Verovatno bi i moj tata reagovai isto kao i Vlade Divac. Predpostavljam da ne bi fizički nasrnuo na nekoga, zapravo nadam se, ali sigurno je da bi grubo odreagovao. Mislim da sve što je Divac uradio da je na mestu, nisasm za nasilje, bolje da ga je prijavio u policiju, ali... Generalno, to što je Saveljić uradio je katastrofa.

foto: Printscreen/Premijera

Aleksandra Stojković Džidža Postupak Saveljića je gnusan - To je katastrofalno ponašanje, posebno što su taj, da kažem gospodin i Vlade Divac bili kućni prijatelji. Po mom mišljenu, to što je on uradio zaista je gnusno, uz porodično prijateljstvo postoji i ta razlika u godinama koja je za mene zaista prevelika. Cela ta priča mi je bezveze, a posebno što je on prijatelj njenog oca, to mi je jezivo i ne mogu to da skapiram. Razumem je, sigurna sam da joj je bilo teško, ali ona ne sme da se oseća krivom. Hvala Bogu pa ja nisam imala takvu situaciju, ali da mi se ne daj Bože dogodila sigurno da bih istog momenta i ja rekla svom ocu, zašto bih to krila od njega. foto: Printscreen7Prva

