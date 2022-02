I DAN DANAS SE BUDIM NOĆU, PUŠTAM NJEGOVE PESME I PLAČEM! Šabanov kolega o poslednjem susretu sa pevačem, OVO je osetio pred kraj

Legendarni Šaban Šaulić nastradao je u saobraćajnoj nesreći pre tačno tri godine, a njegovi najbliži okupili su se na Novom groblju kako bi mu odali pomen.

Takođe, mnogi prijatelji i kolege došle su na groblje, a među njima je i bio i harmonikaš Mirko Kodić, koji je istakao da zaplače svaki put kada čuje pesmu kralja narodne muzike.

- Ne znam da li je uopšte otišao, on ostaje uvek u nama, njegove pesme... Ostao je u mojoj duši, 35 godina ne mogu za 3 godine da izađu, teško je bez njega. Kada dođe taj momenat i puštam neku njegovu pesmu, eto ga... Nikada neće otići... Živeće u nama sve dok bude živela muzika - rekao je Kodić.

Kodić ističe da se već godinama u muzičkom svetu pojavljuju neki mladi naraštaji za koje tvrde da su njegovi naslednici, međutim, harmonikaš savetuje mlade da ne pokušavaju da budu kao Šaban - jer je on bio jedinstven, što po glastu, tako i pojavi.

- Naviru neki njegovi naslednici, ali oni se bore, on je isuviše bio veliki, bolje da idu nekom drugom stranom muzike, jer svaka kopija je falš original. Nikada više u životu se neće roditi takav pevač, u čitavom svetu.

Mirko je ispričao i kako je izgledao njegov poslednji susret s Šaulićem, samo deset dana pre no što se dogodila kobna nesreća.

- Njegovi su zagrljaji takvi bili da je to strašno. Tek pred njegovu smrt sam osetio koliko on mene voli, a za tih 35 godina nisam to osetio. Ja sam bio njegova desna ruka od snimanja ploča, koncerata, do putovanja i možda nije mogao da iskaže svu svoju ljubav, ali eto pred tu nesreću sam osetio takav njegov zagrljaj da je i dan danas u meni. I dan danas se budim, puštam njegove pesme i zaplačem - rekao je Kodić.

