ZVANICE NE ZNAJU U KOJU CRKVI ĆE SE VENČATI GRAŠO I HANA! Kriju mesto gde će se zavetovati pred Bogom, a trudna mlada OPUŠTENA

Iako bi neka druga mlada verojatno bila nervozna zbog cele pompe koja se stvorila oko njena venčanja, a za koje bi volela da je intimno, Hana Huljić (31), sasvim opušteno iščekuje subotu, kad će u Splitu stati pred oltar sa Petrom Grašom (45), s kojim čeka bebu.

- Hana je jedno divna i iskrena mlada dama. Svako ko ju je upoznao to zna. Sasvim je jednostavna i mislim da je to Grašu privuklo k njoj. Hana treba da se porodi početkom leta i mislim da je i to razlog što je toliko opuštena i smirena i srećna i pored pompe koja se stvorila njihove veze - kažu izvori bliski paru.

Zbog cele situacije, odnosno ljubavi koja se dogodila iznenada, kako kažu upućeni, neplanirano i spontano, Hana i Petar i dalje kriju lokaciju crkvenog venčanja. Ni svi godti ne znaju kad i gde će stati pred oltar u Splitu, iako će crkva najverojatnije biti u centru Splita.

Na crkvenom venčanju očekuje se 15 zvanica, među kojima su njihova najbliža porodica i kumovi, Dino Rađa, kojemu je Grašo bio kum na venčanju s Viktorijom, i Domenica Žuvela, s kojom je Hana prijateljica od studentskih dana. Na fešti koja će uslediti u restoranu biće ukupno 30 gostiju, a reč je o njihovim najbližim prijateljima s kojima se druže svakodnevno.

Na mega fešti, koja se očekuje početkom jeseni, biće nekoliko stotinat zvanica, spominje se brojka od 500 ljudi. I ta je lokacija zasad tajna, ali se tamo očekuje dolazak brojnih estradnih zvezda.

