NADA OBRIĆ KUPILA GROBNO MESTO! Pevačica otkrila gde želi da bude SAHRANJENA i pored koga!

Pevačica Nada Obrić godinama se borila sa opakom bolešću, sa kojm se čak četiri puta uspešno izborila.

Pozitivan duh i energija nisu je napuštali ni u najtežim danima, ipak, ona je sada otkrila da je sebi "obezbedila" grobno mesto.

- Naravno da jesam, i naravno da imam obezbeđeno grobno mesto. Znam gde ću da odem i zato se ne sekiram. Grobno mesto je u Beogradu, na Bežanijskoj kosi s mojim mužem sa kojim imam decu - rekla je Nada i dodala:

foto: Ana Paunković

- Kad sam rekla da znam gde ću da odem i da se ne sekiram je baš zato što sam jednom otplovila tamo gde ću da odem i kada sam došla sebi i videla koliko je meni tamo bilo lepo, bila sam pretužna što sam se vratila. Hoću da idem ponovo. Tako da znam da je meni Bog obezbedio to lepo mesto - rekla je pevačica.

Ističe da joj se već godinama javljaju ljudi koji od nje traže "recept" za izlečenje, ali Nada tvrdi da je uspeh samo u jednoj stvari koje se ona "slepo" pridržava.

- Bila sam svakako prva javna ličnost koja je javno podelila taj svoj problem u emisiji kod pokojnog Minimaksa. Otvoreno sam govorila o svemu, i eto od tada još nažalost me je ta bolest dva puta pratila. Zovu me ljudi sa svih strana sveta i pitaju da li koristim nešto posbeno ili pijem nešto posebno, svašata pitaju. Držim se uputa lekara i strogo idem na kontrolu - završava pevačica.

foto: Kurir televizija

Nada je otkrila da se uvek rado odaziva pozivima za emisije.

- Skinuti se, pa to je najlakše, zar ne? Ja sam sa njima uvek dobra bila, pa svako ima pravo da radi ono što misli da treba. One su tada bile mlade, zgodne, uspešne, na vrhuncu svoje karijere, ali ja na to nisam gledala nikako - kaže Nada i dodaje:

- Bilo je nekad poziva u emisije gde su bile pevačice tadašnje sa kim niko nije hteo da gostuje, a ja kažem: "Naravno da ću da dođem da gostujem", a oni se iznenade kako ja hoću sa njima da gostujem, a da je neko drugi na mom mestu ne bi prihvatio ponudu. Ja volim da dolazim u emisije, smatram da ćete tako biti uspešniji. Meni je bitno da ono što kažem ili uradim za mene bude odskočna daska za dalje, ali i da ispostujem emisiju u koju sam pozvana.

foto: Printscreen/Magazin In

Nada se dotakla i karijere.

- 51 godina karijere, nadam se da ćemo to obeležiti, ipak nije malo biti toliko na sceni. Dobila sam sve nagrade i priznanja, ali se nikada nisam gurala. Kada sam bila najtraženiji pevač u Jugoslaviji, nije me bilo u novinama. Ja sam bila kriva za to. Imala sam tada priliku da pitam novinara Zorana Predića što me nema na naslovnoj strani bar u magazinu "Revija" čiji je on bio urednik i dao mi Oskara popularnosti. Kaže mi on: "Nije ni čudo što te nema. Dobro pevaš, to se zna, da te narod voli, ali gde je skandal? Šta si to interesantno uradila? Niti si se skinula, niti potukla da bih pojačao naslovnu". Sve mi je bilo jasno - kazala je.

- Sve je stvar karaktera, svako je imao prava da radi šta hoće. U mojoj kući se nislu slušale moje pesme, odvojila sam privatnost od posla. Znaš nano ja sam jako ponosna na tebe, svi drugari te obožavaju i onda shvatiš da si uradio pravu stvar. Skinuti se je najlakše. Sa svima sam bila dobra, nisam im nikada ništa rekla. Nisam gledala nikako na to, baš me briga. Bile su zgodne, dobri pevači sa velikim uspesima, hitovima... - rekla je Nada, a više detalja potražite u videu koji je u početku teksta.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/I.B/Blic

