DIVČEVA ĆERKA NIJE JEDINA KOJU JE SAVELJIĆ UZNEMIRAVAO? Devojke iz straha nisu ništa preduzele, sada spremne da JAVNO ISTUPE?

Petra Divac, ćerka Vlada Divca, u ispovesti za Kurir potvrdila je da joj se fudbaler Niša Saveljić nepristojno nabacivao putem poruka, a kako izvor za Informer navodi još nekoliko devojaka navodno razmišlja da javno istupi i progovori o svojim iskustvima s fudbalerom.

Navodno, ostale devojke iz straha nisu prijavile fudbalera.

- Petra nije jedina. Postoje bar još tri devojke koje su imale sličnop iskustvo s neprimerenim porukama - kaže za Informer izvor, upućen u dešavanja u vezi sa ovim skandalom.

- U pitanju su jedva punoletne devojke, praktično Petrine vršnjakinje, koje nemaju poznate roditelje, pa iz straha nisu ništa preduzimale. Međutim, ohrabrene Petrinim istupom, sada i one razmišljaju da javno podele kroz šta su sve prolazile - kaže izvor za Informer.

Petra Divac je u svojoj ispovesti za Kurir opisala je period kada joj je Saveljić slao poruke i otkrila kroz šta je prolazila.

- Glavni razlog mog saopštenja je da dam glas najpre sebi, a i svim devojkama i ženama koje su doživele ili doživljavaju seksualno nasilje ili seksualno uznemiravanje, koje žene jako dobro razumeju da ostavlja traume za ceo život. U trenutku kada se meni ovo desilo, imala sam 21 godinu. Desilo se u mojoj kući, gde sam bila sa roditeljima u tom trenutku gde sam se osećala i najsigurnije i najzaštićenije. Poruke neprimernog sadržaja mi je slao otac mog druga, i poznanik mog oca sa kim ima i puno zajedničkih prijatelja. Iako ja nisam odgovarala na njegove poruke, on je nastavio da piše. Toliko je bilo sve traumatično i mučno, da sam pomoć zatražila kod psihologa.On je za mene bio autoritet i ja sam njega gledala sa poštovanjem i poverenjem, a on je to zloupotrebio. Posle nekoliko seansi sam dobila hrabrost da mogu da kažem svojim roditeljima jer ne govoreći njima, htela sam na neki način da ih zaštitim. Posle toga me je zvao i slao govorne poruke u kojima je pokušavo da mi objasni da nisam razumela i insistirao da mu odgovorim na pozive, gde je takođe govorio da će sam sebe da kazni za to što je uradio. Ja mu nisam odgovorala - rekla je ona i dodala:

- Onda je počeo da zove moju majku i da sličnim sadržajem ubeđuje i nju da nisam dobro razumela. Kad je ovo izašlo u javnost, moja porodica i ja smo dobili poruke od više devojaka i žena koje su doživele slično iskustvo kao i ja sa njegove strane. Meni je žao zbog njegove dece, jer sve najlepše imam da kažem o njima. Njegov sin mi je poslao poruku i izvinuo i ogradio od ponašanja svog oca u ime sebe, svoje sestre, i njihove majke. Svesna sam da ovo nikada ne bi došlo u javnost da nisam ćerka svog oca. Ali iako mi ne prija sto je izašlo u javnosti, jer mi vraca traume, želim onda da iskoristim da budem glas za sve druge devojke... Da koliko god je neprijatno one nisu krive, i da obavezno kažu svojim roditeljima i da potraže adekvatnu pomoć.

