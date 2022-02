ZMIJANČEVA ODRŽALA KONCERT, RELJA I NIKOLIJA NISU DOŠLI DA JE PODRŽE: Pevačica pred nastup otkrila i pravi RAZLOG!

Pevačica Vesna Zmijanac održala je koncert u srpskoj prestonici.

Malo pre koncerta pred okupljenim pripadnicima sedme sile otkrila je zašto njena naslednica Nikolija Jovanović i ćerkin partner Relja Popović nisu došli da je podrže.

- Relja neće doći, on uopšte ne sluša ovu muziku. Ni Nikolija neće biti ovde, jer više voli moje nastupe u kafani - kazala je Vesna za Blic pred izlazak na scenu, koja nije krila odlično raspoloženje.

- Moraću da se presvučem tokom koncerta. Takve stvari su me umorile, ali eto, takav je posao - navela je pevačica.

Podsetimo, Vesna je nedavno otkrila istinu kada su u pitanju spekulacije o njenoj kosi i o tome da li ce da se povuče sa scene.

- Prvi put kada bude polu prazno, tu je kraj. Do sada je svuda puno i nema mesta mnogo, mnogo unapred. Pošto me mnogo optužuju da nemam kosu i kako idem u Tursku da je presadim i to sve jer sam stavila dva do tri puta periku. Evo da znate da imam kose koliko hoćete - istakla je pevačica.

