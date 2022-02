MILOMIR MARIĆ PRVI PUT O SVOJIM NAJTEŽIM DANIMA: Otkrio sve o OPERACIJI SRCA i zašto Vesninog Vedrana zove SINE

Neobična ljubavna priča Milomira Marića i Vesne Radusinović počela je tako što je Milomir primetio kako ona ima lepog sina, na šta ga je Vesna mangupski upitala: "Hoćeš da i tebi rodim jednog?".

Sudbina možda nije dala da Vesna i Milomir dobiju zajedničko dete, ali je Vedran Tuzlić sin Milomira Marića.

Iako mu nije biološki otac, Vedran je odrastao u njegovom domu, uz njegovo vaspitanje, a Vesna ističe da su vremenom razvili brojne sličnosti.

- Slični su. To je taj cinizam, ta ironija, taj pogled zvani: "Zaobiđite me, umetnici, ja sam Vodolija, čovek novog milenijuma". I jeste. Za Vedrana smo oduvek bili mama i tata iz snova, jer je još kao dete odlučio da on vaspitava nas, a ne mi njega. Mi smo, eto, pristali na taj nesvakidašnji eksperiment i uspelo je - rekla je jednom prilikom Vesna za "Hello!".

Sin Milomira Marića uz njega i kad je najteže

Tokom gostovanja u emisiji "Šta sam tebi, ko sam sebi" Milomir je otkrio da je u periodu njegove operacije srca, Vedran bio uz njega danonoćno. Ono što je tokom tog intervjua oduševilo gledaoce jeste to što je o vedranu neodstupno govorio: "moj sin".

- To je bio prvi put gde si na ivici života i smrti. Ugradnja prvog stenta je trajala satima. Moj sin je stajao ispred sale, lekari su gledali u pod, on je mislio da sam gotov. Nisu mogli da mi povežu krvne sudove, bila je užasna situacija, ali sam uspeo da preživim - otkrio je Milomir posvećenu brigu Vedrana Tuzlića, koji je uz njega bio i tokom korona virusa, kada ga je zajedno sa Vesnom svakodnevno negovao.

