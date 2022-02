ANA KORAĆ PO PRVI PUT O BAVLJENJU PROSTITUCIJOM! Priznala pravu istinu, a onda spomenula i KATALOG MAKROA MIHAILA

Ana Korać, starleta, bila je gost Sceniranja na Kurir televiziji gde se prvi put oglasila po pitanju prostitucije koju povezuju sa njom.

Starleta je istakla da se nikada nije bavila prostitucijom i da bi volela da se oglasi neko sa tom pričom i pokaže joj gde je to radila i šta je radila.

- Surovo zvuči i jako je ružno. Ja ću sada prvi i poslednji put govoriti o tome. Ja nikada, ali baš nikada se nisam bavila prostitucijom. Ja ne poznajem te ljude, evo mogz da se osvrnem na Mihajla Maksimovića koji je bio u tvojoj emisiji i koji je rekao da su ga fudbaleri pitali da li sam ja u njegovom katalogu. Ja nikada nisam bila u njegovom katalogu i ja tog čoveka ne poznajem. Nikada nisam prošla pored tog čoveka, niti on ima moj broj telefona. Ako ima neko nek se oglasi, ja bih volela da se oglasi i da pokaže gde sam ja to radila i gde išla - istakla je Ana Korać u Sceniranju na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Navela je da je razlog zbog kog su je povezivali sa prostitucijom to što je bila sa imućnim muškarcima koji su joj ispunjavali njene želje i hirove.

- Problem je, što sam ja imala imućne muškarce koji su ispunjavali moje želje, hirove i gluposti. Pa su me samim tim povezivali da radim za ovog ili onog. Odvratan je osećaj, jer nikada nisam mogla da se oglasim i kažem ne. Samo zato što bi svi rekli da lažem. Jedina je istina da sam pored sebe imala muškarce koji su imućni. Ja ne tražim takve isključivo muškarce, ali se krećem u takvim krugovima pa se samo desi - rekla je starleta.

foto: Ana Paunković

Voditeljka je potom upitala starletu da li su joj nudili nešto kako bi bila sa njima, našta je ona potvrdila. Potom i navela jednu jako neprijatnu situaciju koju je doživela u Dubaiju.

- Nudili su mi svašta. Automobile, ključeve kuća svakakve neke neprijatne ponude samo da bi bila sa njima. Imala sam jednu jako neprijatnu situaciju. Bila sam sa jednim dečkom gde je njegov prijatelj kako bi me zadivio, otvarao flaše šampanjca koji su koštali po 50-100 hiljada evra. Svašta je nešto radio samo da bi me zadivio, a to mene ne dotiče. Meni je moj dečko doneo kinder jaje i bila sam mnogo srećna - navela je starleta.

