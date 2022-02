MILE KITIĆ PRVI PUT KOD MARTE U DOMINIKANI: Pevačica iskreno o mužu, ćerki Eleni i otkriva zbog čega je ZAPOSTAVILA ESTRADU!

Pevačica Marta Savić javila se iz tople Dominikanske Republike, gde u poslednjem periodu provodi sve više vremena, te ističe da je to mesto postala njena oaza mira.

Marta priznaje u Premijeri da je tamo pronašla svoj mir, ali ističe da joj nešto ipak nedostaje.

foto: Printscreen/Premijera

- Trenutno učim španski, dobro mi ide. Ovde sam u Dominikani već dva meseca, završavam radove oko apartmana, stana, uživam, malo radim. Pripremam neku oazu, u Srbiji imam bazu, ovde sam napravila oazu kako bih uživala ja i moji najmiliji - ističe pevačica na samom početku.

- U Srbiji mi nedostaju samo moji prijatelji, sve ostalo je nevažno. Čovek dođe u situaciju da pobegne od svega, umorili smo se od svega, toliko smo radili, sagradili, sada nam je neophodno da se odmaramo i da malo uživamo. Na kraju su uvek bitni samo ljudi - iskrena je Marta.

Popularna pevačica se dotakla i svoje nove pesme koja je nedavno ugledala svetlost dana, te su se mnogi ponadali da je ovo njen veliki povratak na javnu scenu.

foto: Printscreen/Premijera

- Ja živim u nekom ubeđenju da to niko neće primetiti, da jednostavno toliko dugo nisam u žiži interesovanja, ali vidim da je ljudima bitno i interesantno. Već duže vreme snimam za svoju dušu i za ljude koji me vole i zbog toga sam jako srećna, ako sam učinila nešto za njih, meni je to onda duplo zadovoljstvo. Ne vraćam se na velika vrata, izašla sam na velika vrata, na mlađima svet ostaje. Moja ćerka treba da nastavi tamo gde sam ja stala ili odustala, nije ni važno. Kada mi dođe inspiracija, ja napišem neku pesmu - otkriva Marta, pa nastavlja:

- Htela sam svima da poručim da su svi mnogo dobri, da pošaljem ljudima poruku da budemo mnogo bolji. "Mnogo si dobar" se odnosi na jednu osobu, lična poruka je u pitanju: "I sto posto si duša od svile, strah i trepet, a muž mi Kitić Mile"... Nije on strah i trepet, on je mnogo dobar, tako da eto, poruka za sve, a najviše za mog supruga - kaže Marta.

Pevačica se osvrnula i na svoju naslednicu, Elenu Kitić, koja je krenula stopama svojih roditelja i zaplovila u muzičke vode.

foto: Printscreen/Premijera

- Elenu naravno podržavam, sve što mogu da uradim, tu sam za nju i tako će biti uvek. Sviđa mi se njen samostalan vid karijere, stajling, njen imidž, ona to odlično radi i mislim da je to nasledila od mene. Muzički talenat svakako od tate, ali i od mene. Moram malo da se hvalim, uvek sam bila crna ovca u kući. Oni se bave estradom, a ja svime i svačim, ali najviše se bavim svojom ćerkom i jako sam ponosna na sve što je uradila, ona je divna devojka i drago mi je što je izrasla u takvo dete, vaspitana je i vidim sve najlepše u njoj što jedan roditelj može da poželi. Uvek sam bila skromna, ovog puta neću, tamo gde je bilo najvažnije, ja sam uspela i to mi je najveći ponos i zadovoljstvo - iskrena je Marta.

- Večeras mi dolazi moj suprug, idem na aerodrom po njega. Dolazi prvi put ovde, u Dominikanu, navikao je da je sve završim sa majstorima i svim problemima, a on samo da dođe i uživa. Nije mu se dopalo baš što mora toliko da putuje dugo, putuje mnogo, ali uspela sam da ga nagovorim i nadam se da će mu se dopasti koliko i meni. Mora malo da odmori, on voli da radi, ali mislim sad je vreme da se malo opusti i da malo uživa - zaključuje Marta u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Dragan Kadić, Printscreen/Ami Dži šou

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:03 MILE KITIĆ DIGAO PRAŠINU O OTVORENOM BRAKU, A ONDA PROGOVORILA I PSIHOLOG BOJANA: Otkrila zašto supružnici u vezu dovode TREĆEG