NEVIĐENO IZDANJE TEODORE DŽEHVEROVIĆ! Bledo lice, široka trenerka i bez TRUNKE ŠMINKE! Na aerodromu je jedva propoznali! (FOTO)

Pevačica Teodora Džehverović uhvaćena na beogradskom aerodromu, a mnogi je nisu prepoznali.

Teodora je sletela u toku dana, a u javnost su isplivale i prve fotke.

Iako pevačicu u javnosti uglavnom viđamo sređenu, ovoga puta ju je paparao uhvatio u izdanju.

U širokoj trenerci, bledog lica i bez trunke šminke, Teodora je prošetala aerodromom, a potom na klupi sačekala taksi.

Podsetimo, Teodora prisetila se nedavno svog učešća u rijalitiju "Zadruga" u emisiji Kontrashow.

Pevačica kaže da joj je to najtraumatičnije iskustvo u životu, i da izbegava da razmišlja o tom periodu.

- Rijaliti mi je najtraumatičnije iskustvo, cela ta priča trudim se da ne vidim i ne čujem. Nije jednostavno, svako ko misli da je to jednostavno stavila bih ga 9 i po meseci da vidi. To jeste bila moja volja, ali mladost ludost, nisam znala šta me čeka. Da sam znala, ne bih ušla - rekla je Teodora.

