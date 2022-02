ALEKSANDRA SUBOTIĆ POVEĆALA GUZU! Oglasila se nakon OPERACIJE: Sve me je bolelo, KUKALA SAM, doktor me je držao za ruku...

Aleksandra Subotić odlučila je da ponovo ide pod nož, a ovog puta je operisala zadnjicu i radila brazilijsko podizanje guze.

Ona je na svom Instagram profilu podelila papire na kojima potpisuje svoj pristanak za operaciju, a sada je otkrila i šta je operisala.

"Radili smo analize, sve smo uradili šta je potrebno da bih ušla u totalnu anesteziju. Prijalo mi je to što sam morala da dobijem koje kilo da bih mogla ovo da uradim što sam planirala. Ovaj doktor je meni operisao i nos i grudi. Čekam da me premeste u sobu. Posle operacije će me premestiti u apartman. Prija mi momenat u bolnici. Kada sam se probudila iz anestezije to je bilo malo stresno. Sve me je bolelo, kukala sam, doktor me je držao za ruku i sestre. Radili smo brazilijsko podizanje guze. Videćemo kako će to da ispadne na kraju", rekla je Aleksandra na svom Jutjub kanalu.

