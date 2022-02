DIDI DŽEJ O POZNANSTVU SA LEDI GAGOM! Družila se sa njom, naučila ju je kako da HEJTERE pretvori u FANOVE, a za JEDNO je KRIVI!

Dijana Janković poznata kao Didi Džej je svojevremeno izjavila kako je od Ledi Gage lično učila kako da svoje hejtere pretvori u svoje fanove.

- Da, Ledi Gaga mi je to lično rekla. Pre nekoliko godina smo imale priliku da se vidimo, provela sam sat vremena sa njom. Imala sam tu čast, oduševila me je. Ona je kriva što sam otišla u Ameriku da gradim karijeru. Rekla mi je ako to zaista želim, da se odmah spakujem i pravac Amerika. Imala sam finansijske mogućnosti da kupim kartu i platim hotel u Njujorku. Za to nije potrebno mnogo, treba slediti svoje snove - priča Dijana u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen/Magazin In

- Ledi Gaga mi je rekla da sve hejtere treba da pretvorim u fanove tako što ću biti jedinstvena i slediti svoje snove. I to sam uspela, to su bili najagresivniji hejteri. Ljudi su govorili da izmišljam, a ja kažem pogledajte moj spot, moje slike, slike iz studija, to je sve tako - govori Didi.

- Kada ti je skočio broj fanova radikalno - upitala ju je Vesna de Vinča.

- Kada sam uradila duet sa Šegijem, i snimila spot. Skočilo je sa milion na milion i šesto, ali najviše mi je skočiolo kada sam imala američku turneju po gej klubovima i prajdovima. Imala sam druženje sa njima, svi su me zapratili, i njihovi prijatelji su me zapratili. Ja Srbiju uvek mnogo hvalim u Americi - priznala je Didi Džej.

foto: Profimedia

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:33 Jelena Karleuša o Didi Džej