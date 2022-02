SVI ŠOK DETALJI TAJNOG VENČANJA SOFIJE RAJOVIĆ: Mlada GRTALICOM stigla u hotel, a raskošna venčanica stigla iz ove PRESTONICE

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da se glumica Sofija Rajović (34) udala. Tim pre jer svoj privatni život drži podalje od javnosti pa mediji nisu znali da je u ozbiljnoj emotivnoj vezi. Glumica ne želi da otkrije identitet svog partnera.

- Moj suprug i ja želimo da on ne bude izložen javnosti jer se ne bavi javnim poslom. Najbitnije je da sam napravila pravi izbor i da sam presrećna. On je čovek koji me vrlo dobro poznaje, a ono što je takođe važno jeste da smo jedno drugo prihvatili sa svim našim vrlinama i manama i da se jako dobro razumemo.

Sofija i njen izabranik već duže su u emotivnoj vezi i, kako nam glumica otkriva, on je želeo da je zaprosi na originalan, savršen način.

- Ali korona nas je poremetila tako da je sve na kraju ispalo spontano. Što bi rekli ljudi: napravi plan da ti se Bog nasmeje. Međutim, kod venčanja nije bilo nepoznanica.

- Venčali smo se na Kalemegdanskoj terasi. Bilo je bajkovito. Najbitnije je da smo se svi dobro provelí i da su energija i raspoloženje nas gostiju u svakom momentu bili na vrhuncu. Nismo se venčali u crkvi, to smo ostavili za neki drugi put jer nama nikada nije dosta razloga za slavlje. Oboje smo veselog duha i volimo da okupimo drage ljude uživamo s njima.

foto: Printscreen/Instagram

Svi prisutni su se odlično proveli.

- Energija je zaista bila čarobna. Ubeđena sam da sam bila najveselija. Nisam stala sa igrom tokom cele svadbe i neverovatno mi je kako je sve brzo prošlo. Već danima komentarišem kako mi se opet ide na našu svadbu. Posebno iznenađenje bilo je što smo jedno drugom kupili poklone. Takođe je spektakl bio kako smo došli do hotela. Posle dva sata bezuspešnog zvanja svih beogradskih taksi službi, nas nekoliko je krenulo peške i u tom momentu naišla je grtalica koju sam zaustavila i taj gospodin nas je odvezao. Ne shvatate koliko smo mu svi zahvalni na tome, rekla je Rajovićeva.

foto: Printscreen

Za dan koji će dugo pamtiti Sofija je odenula posebnu venčanicu.

- Iznajmila sam je u Sarajevu. Nažalost, taj model još niko nije imao u Beogradu. Ne vidim poentu da se venčanica kupuje - smatra glumica, zvezda serije "Istine i laži".

foto: Printscreen

Priznaje da je imala tremu kada je stala pred matičara.

- Tresla sam se toliko da sam se jedva potpisala i uspela sam da pobrkam latinicu i ćirilicu u potpisu. Kada se taj zvanični deo završio, onda sam se opustila. Do tada sam bila zbunjena. Što meni nije svojstveno, ali normalno je, ipak mi je prvi put.

Glumica će ubuduće nositi dva prezimena jer je svom pridodala suprugovo. Medeni mesec su odložili za vreme kada će svoje želje moći nesmetano od pandemije da pretvore u stvarnosti realizuju bez komplikacija. Do tada, oboje razmišljaju o proširenju porodice.

- Naravno da želimo decu, ali ne žurimo. Hoćemo prvo malo da uživamo u bračnoj zajednici i svemu lepom što ona nosi.

Sofija je na Instagramu podelila fotografiju u venčanici, ali nije navela autora fotke.

kurir.rs/glorija.rs