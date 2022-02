VODITELJKA OTKRILA UŽASNE DETALJE BOLESTI: Sanju Kužet POKOSIO problem kom se nije nadala, januar joj je bio PAKAO!

Voditeljka Sanja Kužet se pojavila na snimanju "Zvezda Granda" prvi put od kada je imala korona virus. Voditeljka je otkrila kako se osećala dok se kod kuće lečila od kovida. Sanja kaže da joj korona virus nije ostavio veće posledice.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

- Dobro se osećam sada i to je najvažnije. Nije me obišao taj omikron, kao i većinu stanovništva. Uspela sam da izbegnem koronu sve ove godine, ali omikron me je na kraju pokosio. Bio je uporan i to je trajalo. Ja sam se sve vreme dobro osećala, ali ne toliko dobro da bih bila u punom sjaju da bih mogla da radim svoj posao. Mesec januar mi je bio u znaku kuće i porodice - kazala je voditeljka za Informer.

foto: Printskrin/Prva

Podsetimo, jedne subote gledaoci su ostali u šoku kada im "Dobro veče" u emisiji nije poželela Sanja Kužet, a tada je Popović objasnio da su ona i Dragan Stojković Bosanac odsutni zbog bolesti.

foto: Printscreen/Prva

Kurir.rs/S.M./Informer

