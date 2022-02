TOTALNO SE POVUKAO, PRIČALI DA SE ZAMONAŠIO, A SAD JE SVE JASNO: Evo čime se bavi Milan Stanković danas, ona je godinama uz PEVAČA

Pevač Milan Stanković već duže vreme je u medijskoj ilegali, a na iznenađenje mnogih on se pojavio na koncertu muzičke legende Vesne Zmijanac, te su zajedno otpevali nekoliko pesama.

Iako je koncert protekao u najboljem redu, dan kasnije, razočarani fanovi su iskritikovali Zmijančevu jer ih, kako kažu, nije obavestila na vreme, te su im propale karte kupljenje pre dve godine.

Vesna je ispričala utiske, a potom i otkrila sve detalje o saradnji sa Milanom Stankovićem, ali i Slavkom Banjcem koji su bili gosti na njenom koncertu za 24sedam.

foto: Instagram

- Utisci su se slegli isto veče. To ide tako kod nas profesionalaca. Oni koji su pratili, bilo ih je puno, oni su došli, oni koji to nisu ispratili, oni nisu ni došli, a mogli su da budu. Sve je bilo tri meseca objavljeno - priča Vesna i otkriva otkud Stanković na njenom koncertu:

- Milan je moj drug, Slavko je takođe moj drug, to je sve bilo dogovoreno još pre dve godine. Oni su bili gosti na mom nastupu. Dva puta smo otkazivali, pa zakazivali i sada ponovo ovaj, teška je to rabota. Sve u svemu, koncert je bio sjajan, to je ono što znaju svi oni koji su bili, a biće još jedan na jesen - priča Zmijančeva.

Neminovno je bilo i pitanje, čime se Stanković trenutno bavi i šta radi, s obzirom na to da je već duže vreme na stend baju, barem što se tiče karijere, a nedostupan je i za medije.

- Milan i ja se, inače družimo. Mi smo svakodnevno na telefonu, viđamo se često. Koliko znam, on sada radi na novim pesmama. Zato je sada zatišje. Mi se družimo već 10 godina. Milan je bio mali, ja sam mu bila velika podrška kada je počinjao u Zvezdama Granda. Volim kako Milan peva. Ja sam njegova majkara, tako me zove - ispričala je ponosno Zmijančeva.

foto: ATA Images

Podsetimo, Vesna Zmijanac se posle pisanja našeg portala oglasila i na Instagramu objasnila ljutim fanovima kako oni koji nisu bili na njenom koncertu mogu da povrate novac ili da iskoriste karte.

Inači, iako je Milan bio gost na Vesninom koncertu, on se nije pojavljivao pred medije, a publika je imala priliku da ga vidi samo na bini, na nekoliko trenutaka. Ono što je evidentno jeste da je plavi čuperak, kako su ga zvali u "Zvezdama Granda" i te kako promenio imidž.

Punih 14 godina je na javnoj sceni, a za to vreme je imao nekoliko transformacija. Pustio je kosu, ofarbao je i promenio stil oblačenja.

foto: ATA Images

