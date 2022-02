VREĐALI JE DA JE DEBELA, RUŽNA I PLASTIČNA, PALA U DEPRESIJU: Mladenovićka otkrila sa čim se sve borila pored bolesti

Period zatvorenosti izazvan pandemijom korona virusa na mnoge javne ličnosti ostavio je traga, a na pevačicu Aleksandru Mladenović, čini se, najviše.

Mlada pevačica je tokom pomenutog perioda nabacila koji kilogram više, zbog čega je bila meta napada brojnih zluradih komentara na društvenim mrežama, što je uticalo da, kako i sama kaže, upadne u depresiju, sa kojom se jedva izborila.

Pevačica je sada otkrila da li se našla na meti internet zlostavljača:

- Jesam, i to nedavno. Kada sam se ugojila i dobila hormonski disbalans, svi su masovno krenuli da me pljuju i vređaju. Ostavljali su najgore moguće komentare na račun mog izgleda i baš sam bila jedno vreme i u depresiji zbog toga. Niko se nije zapitao da li je to bila posledica zdravstvenih problema ili neke bolesti, već su počeli da me vređaju kako sam ružna, debela, plastična i slično. Sve i svašta su mi pisali. Ali prevazišla sam to - rekla je pevačica.

