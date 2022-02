TOMOVIĆ POBESNEO KAD JE ISPLIVALA VEST O VERIDBI SA IVANOM: Skinite mi se! A ovako je reagovala bivša žena repera ŠA

Nakon informacija koje su se pojavile u medijima da je Vladimir Tomović navodno verio Ivanu Aleksić, bivšu suprugu repera Nenada Aleksića Ša, pod manastirom Ostrog, naša ekipa kontaktirala je glavne aktere priče, koji nisu preterano bili raspoloženi za razgovor na ovu temu.

Tomovića je posebno iznervirala ova priča, pa je povišenim i nervoznim tonom, imao da poruči sledeće:

- Ne želim da komentarišem, neću ništa da kažem. Nemojte da me uznemiravate više, blokiraću vas. Neću polako, ne želim da pričam o tome. Moj komentar je da mi se skinete. Ajd, mrš - poručio je iznervirani Crnogorac.

Za razliku od njega, Aleksićeva je bila ljubazna prema nama, ali ni ona nije htela da komentariše medijske navode.

- Nemam komentar - rekla nam je Ivana.

Podsetimo, iako nikada nisu potvrdili ni demantovali da su otpočeli romansu, par više od pola godine ima ljubavni odnos bez trzavica, pa se Vladimir nije mnogo premišljao o odluci da vezu navodno podigne na viši nivo, tvrdi izvor za medije.

- Vlada i Ivana su ubrzo posle upoznavanja shvatili da im se desila ljubav na prvi pogled i da ne žele da se bore protiv osećanja. Uplovili su u vezu, ali su se dogovorili da je drže u strogoj tajnosti kako bi sačuvali svoju ljubav. Bilo nam je jasno da su ludi jedno za drugim još kada je Ivana drugi put došla u Bar, pa se niko nije iznenadio kada je posle pola godine veze rekao da će se veriti - priča izvor i otkriva da je Tomović veridbu organizovao u jednom danu, a za lokaciju izabrao manastir koji za njega predstavlja najveću svetinju.

- Nekoliko nedelja pred konačnu odluku govorio je da Ivana zaslužuje sigurnost i dokaz da sa njom misli ozbiljno posle javne prevare koju joj je priredio suprug i da će joj dati tu sigurnost sve i da se nikada ne oženi s njom. Kupio joj je prsten i rešio da je veri pod Ostrogom, što je i uradio čim je stigla u Crnu Goru - kaže izvor, koji tvrdi da je bivša supruga nevernog repera bez razmišljanja pristala da se uda za Crnogorca.

- Ivana nije ni slutila da će je Vladimir zaprositi, pa je bila u šoku kada ju je pitao da se uda za njega. Iako nije mogla da dođe sebi, kroz suze je rekla "da" i time zvanično postala njegova verenica. On joj je vratio veru u muškarce, brinuo o njoj i obrisao bolan period koji je prošla nakon razvoda od Ša. Kod nje se javio strah da je prebrzo ušla u sve, ali se trudi da mu veruje i pušta da sve ide svojim tokom dok ne počnu s planiranjem svadbe. Kako su krenuli, i to će odraditi u tajnosti do kraja godine - zaključio je izvor.

