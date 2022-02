PROCURILE DOSAD NEVIĐENE SLIKE MLADE PETRA GRAŠA: Hana Huljić blistala na svom VENČANJU, a ovo su trenuci pre nego što se udala

Hana Huljić (31) i Petar Grašo (45) venčali su se u subotu u Splitu, a sudbonosno da rekli su u crkvi u krugu najbližih.

Venčanje je izazvalo ogromnu pažnju u regionu, budući da pevač pre nego što se zaljubio u mladu umetnicu, inače ćerku svoga prijatelja Tončija Huljića, 24 godine bio u vezi sa pevačicom Danijelom Martinović. Svi su želeli da vide mladu, koja treba na leto i da se porodi, i njen izbor venčanice, jer je par do poslednjeg dana krio mesto venčanja.

Sada su procurile nove fotografije mlade koje je objavio na Instagramu njen stilista za frizuru i šminku Josip Lijić.

Lijić je na svom Instagramu objavio fotografije Hanine frizure kojom je naglasio njenu bujnu kosu loknama u retro stilu.

Na fotografijama se u prvi plan vide Hanine plave oči koje je Lijić dodatno naglasio sjenilom i maskarom, a suptilno rumenilo naglasilo je njen obraze.

Tek na ovim fotografijama možemo vidjeti kako je Hana zasijala na svom venčanju. Čini se da je znala tačno šta želi jer je za venčanje izabrala nežne boje koje su naglasile njene crte lica, kao i glamuroznu frizuru koja je upotpunila venčanicu.

Podsetimo, Grašo je zaplakao kada je crkvi hor njemu i Hani zapevao 'All You Need Is Love".

