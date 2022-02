MI SMO ZAČETNICI TURBO FOLKA! Prošlo je 30 godina od hita "200 na sat", a GAVRILOVIĆ I DALJE ŽIVI PUNIM GASOM

Ivan Gavrilović gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde je naveo da pri izlasku pesme "200 na sat" nije ni slutio da će dostići toliki uspeh.

Iako je od njegovog čuvenog hita "200 na sat" prošlo skoro 30 godina, on i dalje živi punim gasom. Sa istim žarom nastupa i radi, skoro pa kao na početku karijere, a čini se da isto tako i voli. - U tom momentu kada smo radili tu pesmu, mi smo imali tu grupu "funky house band" i bili smo jako uspešni. Ali mi nije padalo na pamet da će to toliku pometnju da napravi. Međutim jedan čovek koji se zove Raca Milojević koji je nas vodio kao neki menadžer nam je u tom momentu rekao da želi da napravimo neki pravac muzički. Mi smo bili začetnici takozvanog turbo folka kako su ga kasnije nazvali. Drago mi je da klinci gotive devedesete i da te nove zvezde imaju neko poštovanje prema tome - rekao je pevač u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Dobra energija je njegov prepoznatljiv znak, ali se Ivan Gavrilović poslednjih meseci dovodio u vezu sa preljubom, kajanjem, ali i vraćanju porodičnom životu.

- Šoubiznis uvek dođe na svoje. Uvek sam bio otvoren i nikad nisam gledao da nešto ne komentarišem ili budem licemer. Međutim kada se tako nešto desi i to moraš nekako da prevaziđeš. Prođe tako neko vreme i moraš da vidiš da si na nekom pogrešnom putu. Ljudi oko tebe koji su tebi bliski trebaju da imaju dosta razumevanja. Pouka iz svega ovoga je muzika,budi ono što jesi, budi sa porodicom i budi dobar - rekao je prevač.

foto: Kurir televizija

Pevač je naveo da u ovom periodu pevači se mnogo više osvrću na skandale nego na muziku, na koju bi zapravo trebali.

- Mi živimo danas u nekom licemerju. Svi su kao pošteni, ustvari se sve to dešava negde javno, a negde gde niko to ne može da vidi. Vidim da su žute štampe pune tih nekih preljuba i gluposti. Izgleda da je to neki difolt našeg vremena, dovodiš sebe u situaciju da si interesantan, a onda se baca akcenat na ono što nije muzika - rekao je pevač.

